「格鬥吃屎哥」簽生死狀叫戰…30秒抱頭求饒！　鳳梨曝光終極懲罰

圖、文／CTWANT

網紅「吃屎哥」游兆霖真的很喜歡刷存在感，日前向館長挑戰，傷痕累累卻沒記取教訓，28日晚間再向網紅「鳳梨」下戰帖，2人相約格鬥，吃屎哥穿著招牌格鬥服前往應戰，且眾人發現，吃屎哥應戰竟穿著皮鞋，讓觀戰眾人直搖頭。

影片一開始，兩人先簽生死狀後，鳳梨所派出的打手「祐祐」進行格鬥，展開一回合2分鐘，共3回合格鬥賽事。只見「吃屎哥」身穿招牌格鬥服、帶著手套及安全帽，比賽才開始就火力全開，更使出2大全新招式，當他躺在地上使出「天殘腳」等招式攻擊，但仍然不敵對方拳腳狂攻，不到30秒鐘時間，很快地就被祐祐打倒在地，「吃屎哥」抱頭求饒。

請繼續往下閱讀...

▲「吃屎哥」挑戰失敗，坐在椅子上接受懲罰，喝下紙杯裡的「尿」3度作嘔，事後「鳳梨」澄清，不是給他喝真的尿。

最後「吃屎哥」坐在椅子上接受懲罰，喝下紙杯裡的「尿」3度作嘔，並對著鏡頭道歉。事後鳳梨也在臉書澄清，其實吃屎哥喝下的並不是尿，「那是綠茶＋甜辣醬，然後他們還給人家加鹽」。

更多 CTWANT 報導

獸醫轟口罩「質量變薄變差」...網罵翻 護理人員嘆：真的沒以前好

確診女護士參加「大阪百人演唱會」！同場3歌迷中鏢 歌手曝身體狀況

13億人只有3確診 印度驚人數字就靠「這一招」