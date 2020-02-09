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芒果鳳梨保險農民不買單？農糧署曝投保件數...喊話農友分散災害風險

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▲▼ 芒果。（圖／農糧署提供）

▲芒果投保件數從105開賣的6件，107年成長到343件。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

農糧署今年1月7日公告自該日起至2月15日期間，受理農民「芒果」及「鳳梨」保險費補助申請。不過農委會近年極力推廣各農產、水產等品項保險，盼讓農民收入更有保障，似乎投保件數仍低。農糧署呼籲農友能多投保，才能獲得保險及災害救助的雙重保障。

農糧署指出，芒果保單類型有政府災助連結型、區域收穫型（限定台南市楠西區、南化區、玉井區、左鎮區）及屏東區域收穫型（限定屏東縣新埤鄉、來義鄉、枋寮鄉、枋山鄉、春日鄉、獅子鄉）等3種保險商品；鳳梨保單類型為區域收穫型（限定屏東縣內埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、長治鄉、新埤鄉、枋寮鄉）保險商品。受理期間，都能向投保標的所在地的基層農會申請補助保險費。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 鳳梨田。（圖／農糧署提供）

▲ 鳳梨保險108年開賣，目前統計有55件。（圖／農糧署提供）

農糧署主秘陳啟榮表示，芒果保險從105年開始賣，件數逐漸增加，從105年6件、106年147件，到107年343件。108年受理期限是到今年2月15日，因此還沒有統計。鳳梨保險108年開賣，至今有55件。陳啟榮說，目前農產、水產品等品項保險約20種，投保目的是因應氣候環境劇烈變遷，天然災害頻仍，以往農友農產品受到損失，都是事後以天然災害救助辦法提出協助復耕申請，但有保險則提供更多層面保障。農委會也對用地合法的保戶，補助當期保險費二分之一，金額上限為每公頃新台幣3萬元。

只是農業保險不普及，許多農民意願低，陳啟榮強調，天然災害救助補助只佔生產成本2成，對很多農民不夠，若付保費，產品有受損等狀況，不僅可理賠，原本天然災害救助還是能申請，且部分地方政府也會加碼補助，希望農民多把握藉由保險機制穩定收益，分散災害風險。

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