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「別讓行車速度海放你的反應速度」　雲林虎尾警分局PO車禍合集影片

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局虎尾分局日前製作一部短片，由虎尾分局5組巡官顏士哲剪輯，內容為近期虎尾鎮轄區所發生車禍畫面，約3分鐘影片中收錄27段事故撞擊畫面，每段畫面下方均有肇事原因及提醒如遇上狀況防範注意等，並於片尾提醒用路人「十次車禍九次快，別讓行車速度海放你的反應速度」。

▲車禍畫面一幕比一幕怵目，在停紅燈莫名遭對向機車撞擊的畫面下方，一句「這個小編也不知道說什麼好」，舒緩了緊張的氣氛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲車禍畫面一幕比一幕怵目，在停紅燈莫名遭對向機車撞擊的畫面下方，一句「這個小編也不知道說什麼好」，舒緩了緊張的氣氛，所幸畫面中的騎士與乘客僅受輕傷無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

約3分鐘的畫面不乏闖紅燈、雙黃線迴轉、超車不慎、疲勞駕駛偏離車道、逆向衝撞、甚至更有外送員遇到違規轉向而碰撞倒地等畫面，讓人看了怵目驚心，虎尾分局將影片公開，提醒民眾，車禍會發生在你我都很熟悉環境，務必注意安全，防禦駕駛很重要。

虎尾分局將影片放上網路，有民眾看了紛紛表示，「好多路段天天路過」、「 血淋淋的教育」、也有教職員表示「可以借我週會交通安全宣導播放嗎」，更有民眾讚「這個宣傳比開單還有效果」，肯定虎尾警分局局長與警員用心。

虎尾警分局長郝心誠表示，死亡車禍均會親自會到現場勘查，看著生命的瞬間消逝還有悲傷的家人，其實警察比誰都難過，看完在虎尾與周邊鄉鎮發生的車禍影片，希望用路人能更愛護自己，也愛護他人。

郝心誠表示強調，無法期待別人注意到自己的安全，但一定要提醒自己能確保自己的安全，當我們都注意安全時大家也都安全了。更提醒駕駛人，降低行車速度可增加駕駛人之視野範圍、反應距離及空間，減少事故發生機率，及降低事故嚴重性，對行車安全很重要，所以籲請駕駛人確實減速慢行，維護行車安全。 

▲車禍畫面一幕比一幕怵目，在停紅燈莫名遭對向機車撞擊的畫面下方，一句「這個小編也不知道說什麼好」，舒緩了緊張的氣氛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲超車遇上轉彎機車造成碰撞，猛烈撞擊力造成機車零件瞬間噴散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►我沒有遲到，是時間遲到了！


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