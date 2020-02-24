疑千面人「實收0」餐費轉嫁外送員　foodpanda：單純系統出錯

記者蔡佩旻／雲林報導

即時外送平台 foodpanda傳出疑遭一名「千面人」在2月10日連續使用不同虛擬名字，向雲林縣斗六市各美食店家大量訂餐後，讓外送員「等無人」惡意棄單，近日許多外送員接到foodpanda公司要求匯回1千元至數萬元不等款項，甚至有人因此被取消上工權，多名外送員持標語抗議。

▲foodpanda外送員在外送箱上貼出寫有「foodpanda還我辛苦錢」、「你當我吃素」、「還我三萬元 」、「foodpanda還我錢」等抗議標語。（圖／記者蔡佩旻攝）

2月10日中午開始，從一名千面人用《黃千千》向foodpanda開始訂購餐食，連日來點餐區域均在雲林縣斗六市，所指定的區地點不是荒郊就是空地，讓foodpanda損失不少，對此連續惡意消費情況，foodpanda總公司並未向警方報案，採過濾異常訂單控管，擋掉異常訂餐。

2月20日下午曾送過《黃千千》異常訂餐的foodpanda的外員，多名遭到公司催繳多出來款項，事實上外送員等無人取餐，在公司確認是惡意棄單，請外送員自行處理餐點，外送員並未實收到該筆餐費，外送員質疑，公司將損失轉嫁到外送員身上，讓外送員憤怒貼標語，向foodpanda要回辛苦打工錢。

雲林縣斗六市近日來，foodpanda外送員在外送箱上貼出寫有「foodpanda還我辛苦錢」、「你當我吃素」、「還我三萬元 」、「你當我塑膠逆」、「foodpanda還我錢」等抗議標語，數名外送員齊聚斗六人文公園，手持標語高喊「我要工作權、還我辛苦錢、還我錢、還我錢」，引起路過民眾注意。

暱稱「斗六小公主」的女外送員指出，月初發生千面人惡意棄單「實收零」事件後，2月20日下午4點左右公司系統發生問題，許多外送「虛擬錢包」突然冒出1千元至3萬元不等款項，疑公司將損失的錢轉嫁在外送員身上，強制要求外送員匯款回公司專屬帳號。

「斗六小公主」質疑說，接單軟體機制為超過5千元即無法上線接單，公司突然在虛擬錢包灌水金額，並要求將金額匯回帳戶才能上線接單，其中並沒有給他們明細及正確回應，他們把那些根本沒收到莫須有的錢交回給公司，根本不合理，「我們是哪裡私吞這筆錢」，要求公司還給他們公道。

對此《ETtoday新聞雲》記者向foodpanda總公司求證，foodpanda回應，2月20日 foodpanda 系統發生短時間的異常錯誤，已盡速修正，並於第一時間透過信件通知受影響的外送夥伴，foodpanda 亦積極回復所有主動聯繫的外送夥伴以協助後續程序盡快完成。

關於向外送員溢收之所有款項，foodpanda指出，必定會歸還溢收款項。foodpanda發出的公告信件中提供完整資訊包含向夥伴解釋異常狀況、 教導如何查核差異金額與退款機制說明，並積極回復所有有主動聯繫的外送夥伴，以協助後續程序盡快完成。

foodpanda官方強調，此事件與2月10日千面人事件並無關聯，請外送夥伴放心，foodpanda會確保本次受影響的外送夥伴權益皆無受損。

▲雲林斗六市許多外送員接到foodpanda公司要求匯回1千元至數萬元不等款項，甚至有人因此被取消上工權，多名外送員持標語抗議。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「斗六小公主」質疑，接單軟體機制為超過5千元即無法上線接單，公司突然在虛擬錢包灌水金額，並要求將金額匯回帳戶才能上線接單，其中並沒有給我們明細及正確回應，根本不合理。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲外送員虛擬錢包出現異常，多出高達3萬多元金額，如無匯款回指定帳戶即無法上線接外送單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲外送員虛擬錢包出現異常，突顯示高達1萬多元金額，如無匯款回指定帳戶即無法上線接外送單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲foodpanda外送員在外送箱上貼出寫有「foodpanda還我辛苦錢」、「你當我吃素」、「還我三萬元 」、「foodpanda還我錢」等抗議標語。（圖／記者蔡佩旻攝）

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