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屋漏偏逢連夜雨！　雲林縣政府農業處漏水成重災區

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▲雲林縣政府辦公室桌上所有公文、紙張全被淋濕，地板還積水，而天花板還有多處正在滴水，趕緊先找水桶使用，包商先緊急提供各辦公室以塑膠布蓋住桌子、電腦應急。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府辦公室桌上所有公文、紙張全被淋濕，地板還積水，而天花板還有多處正在滴水，趕緊先找水桶使用，包商先緊急提供各辦公室以塑膠布蓋住桌子、電腦應急。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府第一辦公大樓2月起進行建築補強防漏、防震工工程，不料4樓頂的防水層才剛打掉，恰逢清晨一場雨導致雨水滲入，農業處頓成水患重災區，天花板掉落、電腦受損、公文泡水，辦公桌、公文全部暫時穿雨衣，因公文收發主機受損，今（5）日農業處收發文暫停一日。

位於建築物4樓的農業處、教育處職員上午一進到辦公室即嚇得瞠目結舌，農業處人員指出，桌上所有公文、紙張全被淋濕，地板還積水，而天花板還有多處正在滴水，趕緊先找水桶使用，包商得知後先緊急提供各辦公室以塑膠布蓋住桌子、電腦應急。

祕書長張志銘、行政處長林孟儀、副處長周明鎂趕往「勘災」，要求行政處召開檢討會，檢討包商、監造廠商責任。先要求包商半日內善後，包括清除泡爛的天花板、屋頂緊急防漏，也將向包商求償。

林孟儀表示，防漏層被敲掉還未做防雨措施及碰上下雨致災，農業處屋頂的排水地勢較低，工程造成的裂縫也較多，災情比同樣位於四樓的教育處嚴重，天花板隔板潮濕毀損、電腦部份將請電腦公司進行檢測，目前尚未估計損失，將統計受損狀況後依合約向廠商求償。

▲雲林縣政府辦公室桌上所有公文、紙張全被淋濕，地板還積水，而天花板還有多處正在滴水，趕緊先找水桶使用，包商先緊急提供各辦公室以塑膠布蓋住桌子、電腦應急。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府辦公室桌上所有公文、紙張全被淋濕，地板還積水，而天花板還有多處正在滴水，趕緊先找水桶使用，包商先緊急提供各辦公室以塑膠布蓋住桌子、電腦應急。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府辦公室桌上所有公文、紙張全被淋濕，地板還積水，而天花板還有多處正在滴水，趕緊先找水桶使用，包商先緊急提供各辦公室以塑膠布蓋住桌子、電腦應急。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農業處長魏勝德、行政處長林孟儀、副處長周明鎂於農業處「勘災」，農業處屋頂的排水地勢較低，工程造成的裂縫也較多，災情比同樣位於四樓的教育處嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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