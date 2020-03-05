雲林淵明國中師生製作乾洗手液　贈與林內鄉親提升防疫

▲淵明國中讓師生在國際芳療師指導下，以酒精跟蘆薈純露添加比例，再添加茶樹精油跟甘油，製成天然抗菌液，且將贈送給鄉親們共同來防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情嚴峻，自開學以來各校均嚴陣以待，有低調企業無償提供酒精、精油、空瓶等原料，今（5）日於淵明國中讓師生在國際芳療師指導下，一同製作600瓶茶樹天然保濕抗菌液，不同於一般酒精使用後致皮膚乾燥，並將於3月6日免費贈送給鄉親防疫用。

淵明國中校長丁清峯指出，配合政府防疫政策，確實實施學生們每日量測體溫，今日利用這個機會讓學生們自己製作天然抗菌液，且將贈送給鄉親們共同來防疫，增加整體防疫重要性之外，還能讓學生了解體驗正確使用抗菌液及消毒方法，更讓學生體驗以己之微薄力量回饋社會。

AAF國際芳療師陳淑真表示，茶樹精油乾洗手液製作，以酒精跟蘆薈純露添加比例 再添加茶樹精油跟甘油。蘆薈跟甘油保濕，茶樹精油抑菌，不僅對人體無害不傷皮膚，更對是天然的保濕抗菌液。

邱世文議員表示，在整個武漢疫情尚未減緩之下，結合淵明國中學生們體驗天然保濕抗菌液製作的過程之外，並將於明日3月6日早上9點30分，於林內合作金庫廣場，統一免費發放給我們鄉親，一同抗菌做好防疫工作。

▲結合淵明國中學生體驗天然保濕抗菌液製作的過程外，將於3月6日早上9點30分，在林內合作金庫廣場，統一免費發放給林內鄉親，一同抗菌做好防疫工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲淵明國中校長丁清峯也說，感謝邱世文議員引介，提供孩子有機會體驗，防疫大事學生也能幫助並回饋鄉親及社會。（圖／記者蔡佩旻攝）





►生火了！連我媽都用到發光



【其他新聞】

►疫情衝擊 營運31年「大同醬油西螺休息站」2月底熄燈

►「別讓行車速度海放你的反應速度」 雲林虎尾警分局PO車禍合集影片

►進校園手部消毒省時乾淨 雲林東興國小師生研發自動噴霧器

►雲林縣國一女生HPV疫苗防癌免費施打 今年升級9價疫苗更給力

►臉書亂傳外配須不隔離村中亂跑 雲林民眾遭送辦喊冤：聽人家說的