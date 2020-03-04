疫情衝擊　營運31年「大同醬油西螺休息站」2月底熄燈

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺大同醬油自1911年建立了迄今在雲林屹立已逾百年，行銷全台及世界各國，日前因大環境因素影響下，毅然將西螺交流道下「大同醬油西螺休息站」結束營業，營運重心轉移至為斗六工業區觀光工廠，不料在消息傳出後遭人誤傳為大同休息站、黑金釀造館觀光工廠都要關閉，經理曾士豐4日出面澄清。

▲西螺交流道下「大同醬油西螺休息站」於2月底結束營業，大同休息站是許多人共同回憶，營運後每天有1、200台遊覽車載著客人來選購，假日還會出動警方紓解交通。（圖／記者蔡佩旻攝）

請繼續往下閱讀...

1979年大同醬油西螺鎮大同路本廠，設置雲林第一家遊覽車休息站，開放旅客參觀及購物堪稱是全台第一家的觀光工廠，門庭若市，每天遊覽車大排長龍，影響周邊交通；1989年擴大營業於中山高速公路西螺交流道旁稱為「大同醬油西螺休息站」，旅遊業簡稱「大同休息站」，是台灣第一家交流道下遊覽車休息站。

1996年擴廠至斗六工業區，4年後再度增資擴充設備設置觀光工廠「黑金釀造館」；1999年921大地震遭受劇創，在虧損近10億的狀況下仍勇敢在災後一個月內重開生產線。大同醬油經理曾士豐指出，大同休息站於2月20日正式歇業，第一時間先告旅遊、遊覽車業者，不料卻遭誤傳為整體結束營業，不實傳言對公司營運影響甚巨，特地出面澄清。

曾士豐說，隨著國人旅遊型態改變，專營遊覽車載客休憩、購物為主的大同休息站受到衝擊，新冠肺炎疫情也部份影響全台各旅遊觀光業，目前公司以斗六工業區觀光工廠「黑金釀造館」為主，決定將大同休息站歇業，但觀光工廠及西螺大同路門市依舊繼續為民眾及這項傳統產業貢獻心力。

曾士豐提及，大同休息站風風雨雨經歷近40年，小時候放假有時都要來幫忙烤香腸賣給遊客，興盛時期光平日遊覽車百餘輛，假日會多達200輛車次，人車鼎沸盛況對比如今空蕩蕩，不免感傷，未來百年企業的大同醬油，仍會持續為台灣食品健康努力，守護台灣傳統產業

西螺鎮李姓民眾說，大同醬油休息站是許多人共同回憶，營運後每天有1、200台遊覽車載著客人來選購，假日還會出動警方紓解交通，這幾年雖因國內遊覽與購物型態改變，生意有些變化，但假日人潮仍很多，突然熄燈讓人不捨。

▲西螺交流道下「大同醬油西螺休息站」結束營業，營運重心轉移至為斗六工業區觀光工廠，不料在消息傳出後遭人誤傳為大同休息站、黑金釀造館觀光工廠都要關閉，經理曾士豐今（4）日出面澄清。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺交流道下大同休息站於2月底結束營業，營運重心轉移至斗六的觀光工廠及西螺大同路門市，圖為位於西螺鎮中山路的創始門市。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺交流道下大同休息站於2月底結束營業，近日內部仍在整理貨品裝箱搬運作業，營運重心轉移至斗六的觀光工廠及西螺大同路門市。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺交流道下大同休息站於2月底結束營業，近日內部仍在整理貨品裝箱搬運作業，營運重心轉移至斗六的觀光工廠及西螺大同路門市。（圖／記者蔡佩旻攝）



►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」



【其他新聞】

►別讓行車速度海放你的反應速度」 雲林虎尾警分局PO車禍合集影片

►300多年歷史西螺福興宮 建築與剪黏藝術整修啟工儀式

►台大醫院雲林分院即日起嚴格管制出入 調整陪探病時間

►臉書亂傳外配須不隔離村中亂跑 雲林民眾遭送辦喊冤：聽人家說的