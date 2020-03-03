新冠肺炎患者病亡…卻未計入「官方通報數據」全網揭發！山西衛健委回應了

▲新冠肺炎疫情席捲大陸各地。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

山西首例接受血漿治療的新冠肺炎患者2月27日去世，但未計入新冠肺炎病亡病例。針對該患者未被計入新冠肺炎病亡病例一事，山西省衛健委相關工作人員3月2日回覆質疑，「他新冠肺炎已經治癒，去世是因為已經80多歲，是其他基礎病導致。」

據《澎湃新聞》報導，據太原市衛健委此前發布的通告，姚姓患者是男性，84歲，現住址為太原市杏花嶺區勝利東街晉安3號院，1月20日他的妹妹、妹夫及表外孫由武漢乘坐G692次高鐵到達太原；3人曾在姚男家暫住數日，之後租房居住在太原市尖草坪區南寨64號樓。

1月30日下午，姚男在家中出現發熱，自行服藥後，第2天體溫恢復正常，2月2日在家中不慎摔跤，2月6日由120急救車送至太原市中心醫院急診，2月7日轉至太原市第四人民醫院並確診。他確診後，妻子、女婿2月8日確診，從武漢來的妹夫也在2月10日確診。

此外，姚男還是山西首例接受血漿治療的新冠肺炎患者。據《山西晚報》報導，山西省新冠肺炎醫療救治專家組組長張新日2月21日接受採訪時透露，姚男被送至太原市第四人民醫院後，「當時已經昏迷，來了就氣管插管、上呼吸機。」

▲新冠肺炎傳染性超強。（圖／路透）

2月8日下午，山西省血液中心成功採集到了該省首例出院患者的恢復期血漿，總計600毫升，連夜分離、製備及化驗，檢測合格後，送到血庫，等待新冠肺炎專家組的使用批復。

84歲的姚男經過一系列檢查及治療後，病情依舊危重，專家組決定嘗試採用恢復期血漿進行治療。2月9日凌晨2點，600毫升血漿被分3次輸注到患者體內。他2天後的胸片顯示，肺部炎症病症明顯吸收好轉，淋巴細胞也有明顯回升。張新日當時表示，「目前來看，肺功能是明顯好轉了，但由於老人肝、心、腦、腎等多臟器，以及其他的血液系統還存在一些問題，還在積極救治中。」

沒想到，姚男女兒2月27日接到醫院通知，得知父親去世，但對於具體死亡原因並不清楚。家裡其他感染新冠肺炎的親屬已出院，還在酒店隔離。

3月2日，山西省衛健委相關工作人員表示，從太原市第四人民醫院了解到，姚男的新冠肺炎此前已經治癒，還辦理了出院，但因為年紀大、伴有其他基礎病，之後又繼續住院接受治療，最終未能挽救生命。

另據山西省衛健委通報，截至 3月1日24時，山西累計報告新冠肺炎確診病例133例，累計治癒出院116例。目前，山西已連續6天無新增確診病例，病亡病例為零。