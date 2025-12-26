OPPO中階機Reno15系列台灣首發　最俗1.3萬入手高CP值

記者蘇晟彥／綜合報導

OPPO 26日宣布，中階款手機 Reno15 系列將在台灣首發登場，本次將瞄準喜歡創作的Z世代，主打「專業影像創作」，推出Reno15、Reno15 F、Reno15 Pro Max 及 Reno15 Pro 4款手機，每款都將提供2種顏色，價格則從13,990起到最貴24,990元。

▼Reno15 Pro Max。（圖／OPPO提供）



全新Reno15 系列延續OPPO Reno系列的潮流靈魂，機身首創靈感極光美學工藝，隨手一拿盡展風格，並主打影像潮拍，全系列帶來最高2億畫素主鏡頭、3.5 倍長焦氛圍人像、首搭100°超廣角前鏡頭，並導入業界唯一出圈拼圖、螢幕補光等功能，讓用戶輕鬆創作出具個人風格的畫面。在輕薄機身下，全系列搭配最高6500mAh大電量，並皆支援 80W SUPERVOOC™ 超級閃充的高效能。

Reno15 系列首搭2億畫素、業界唯一出圈拼圖、螢幕補光功能，Z世代專屬的動態感神機

瞄準專業影像工作者，Reno15 Pro Max與Reno15 Pro提供同樣優秀的鏡頭規格，於Reno系列上首搭 2 億畫素主鏡頭，採用Find X9 系列旗艦同款大感光元件，帶來媲美旗艦的成像；搭配5000萬畫素3.5X潛望式長焦鏡頭，輕鬆拍出氛圍感人像，並且在5000 萬畫素超廣角前鏡頭上支援到100°超廣角，不僅能解鎖多種具畫面張力的創意構圖，且自拍更顯臉小、自拍合影可容納更多人，搭配升級的合照演算法，多人合影畫面也清晰自然、不畸變，呈現真實的臉部比例與氛圍。

而以休閒潮拍與日常紀錄為定位的 Reno15 與 Reno15 F，則帶來 5000 萬畫素主鏡頭與100°超廣角鏡頭，並分別在Reno15上搭配3.5X潛望式長焦鏡頭、Reno15 F則搭配微距鏡頭，輕鬆滿足生活走拍、旅行探店、美食紀錄與好友合照需求。

瞄準GenZ喜愛記錄自我、打造個人風格，Reno15 系列針對用戶的前後拍攝需求持續優化補光功能；前鏡頭自拍時，可搭配業界唯一前置螢幕補光燈，提供多種光色選擇且可自訂亮度；後鏡頭拍攝時，搭配後置閃光燈以及升級的算法，可自然提亮膚色，即便在複雜光源下也能拍出自然且富細節的人臉。

影音創作上，Reno15 Pro Max、Reno15 Pro與Reno15 F支援4K HDR 錄影，採用Find系列同級防震，帶來穩定清晰的高畫質影片體驗，並提供多元的錄影方式：

• 超廣角前鏡頭錄影：0.6 倍超廣角視野可一次收進更多人物與背景，畫面更有張力，輕鬆拍出具潮流感的動態影像。

• 多景錄影：前後鏡頭、廣角與長焦鏡頭可同時錄製、無縫流暢切換。

硬體全面升級外，Reno15 全系列結合持續優化的AI 影像技術，透過智慧演算讓影像具動態感與個人風格：

• AI 實況照片消除 ：除了過往的靜態照片消除，更支援到實況照片消除，畫面更乾淨聚焦。

• AI 慢動作實況照片：將日常片段轉化為慢動作影像，營造生活電影感。

• 出圈拼圖：支援一次拼接2-9張靜態或動態照片，突破單一畫面框架，打造更具活力的風格影像。

• AI人像補光：即便拍攝當下光源環境不佳，也可針對曝光不足的人像照做後期優化，還原明亮、自然膚色效果。

從極光到晨曦，OPPO Reno15 系列以自然光影打造GenZ世代潮流美學

不僅用鏡頭捕捉世界風景，Reno15系列將旅途光影化為日常美學，全系列共推出五種色系。以「靈感極光美學工藝」打造「極光藍」與「極光白」獨特色彩光譜，呈現流動、細緻的光影層次。除極光的色彩語彙外，Reno15 全系列亦以更多世界景色延伸設計。Reno15 Pro Max「暮光金」如清晨日出升起時的暖金光芒，而「夜漠棕」則如映照沙漠夜色的深沈與力量；「蒼穹藍」如夜晚剛降臨的天空，深沉與安定。Reno15 以自然景致為靈感，將旅途光影轉化為潮流化的色彩表達，打造貼近GenZ世代品味的潮流美學。



在螢幕部分，Reno15 Pro Max與Pro機型分別搭載6.78吋、6.32吋，為喜愛大螢幕或小旗艦的用戶帶來不同選擇，Pro機型在輕旗艦規格下更帶來最輕187克的輕量機身；Reno15與Reno15 F則分別搭載6.59吋與6.57吋大螢幕。全系列螢幕皆支援120Hz更新率，以及10.7億色的高色域，視覺精彩沉浸、滑動流暢；並通過 IP69 防塵防水、支援水中相機模式，日常使用安心無虞。

▼Reno 15。

Reno15 全系列輕薄機身超大電量 旗艦效能滿載加持、OPPO AI智慧助攻日常

Reno15 系列以輕旗艦之姿搭載高效能晶片，Reno15 Pro Max與Reno15 Pro 系列採用 MediaTek Dimensity 8450處理器，具備更強大的處理與影像運算能力，從高效能手遊到複雜作業處理都能保持順暢；Reno15與Reno15 F則搭配高通高效能晶片，滿足日常操作、多工處理需求。

全系列搭配最高6500mAh大電量，並皆支援 80W SUPERVOOC™ 超級閃充，於Pro Max機型上更加入 50W AIRVOOC™無線閃充，高頻使用也能快速補電，長時間使用也不怕電量焦慮。

系統方面，Reno15 系列預載全新 ColorOS 16，「一鍵閃記&AI記憶倉」功能，可智慧識別螢幕當前內容，整理並歸檔至AI記憶倉；AI 工具箱中，整合語音摘記、通話摘要、即時翻譯等多種便捷功能，並透過與Gemini深度整合，還可跨應用協作，打造更直覺、聰明的使用體驗。

OPPO Reno15 系列即日起於指定通路搶先上市

Reno15 Pro Max提供暮光金、夜漠棕兩色，12GB+512GB售價NT$24,990元；Reno15 Pro提供極光藍、夜漠棕兩色，12GB+256GB售價NT$20,990元；Reno15提供極光白、蒼穹藍兩色，12GB+512GB售價 NT$19,990元、12GB+256G售價 NT$17,990元，Reno15 F提供極光藍、蒼穹藍兩色，12GB+256GB售價 NT$14,990元，8GB+256GB售價 NT$13,990元。

Reno15 Pro Max、Reno15 Pro及Reno15 即日起於指定電商平台搶先開賣。1月 2 日起於全通路正式開賣，消費者可於各大電信門市（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）等官方授權通路進行選購；Reno15 F 則於1月15日起於全通路陸續開賣。推出12GB+256GB與8GB+256GB容量版本，