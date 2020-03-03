行政院規畫部會首長「異地辦公」　總統院長不出席同活動





▲蘇貞昌抵達立法院測量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，政府防疫工作強調「超前部署」，為避免疫情升溫造成行政機關癱瘓，行政院發言人Kolas Yotaka 3日表示，「異地辦公」已經在規劃中，同時，總統、院長盡量不出席同活動則是一直以來的原則。

面對疫情持續升溫，各國高官也陸續傳出確診案例，包含南韓國會副議長沈在哲、自由韓國黨國會議員郭尙道、全希卿；伊朗部分近日傳出任職於最高領袖顧問委員會的官員病逝；法國也傳出有兩名市長確診。

為避免造成行政系統攤話，過去SARS期間台灣就曾讓部會首長以「異地辦公」的方式處理公務。針對這次是否比照辦理，Kolas 表示，有關異地辦公，我們已經規劃，也已選定特定地點，有所準備。未來就視疫情的發展調整上班地點。

另外，針對總統蔡英文與行政院長蘇貞昌是否會避免同時出席活動，Kolas 回應，「一直以來，我們在安排行程時，院長與總統就盡量不出席相同活動，疫情發生前如此，防疫期間也一樣。」

總統府發言人丁允恭表示，未來疫情若升溫，會依照疫情指揮中心指引，進行不同階段的規劃，總統府相關人力調度會考慮以分區、分組辦公的模式因應，目前總統也有完善的醫療團隊掌握健康狀況。