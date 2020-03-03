以色列旅遊團11人專機費誰出？　外交部：沒額外跟乘客索取





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者陶本和攝）

記者袁茵／台北報導

台灣一組11人的旅行團前往以色列旅遊，沒想到與新冠肺炎確診患者同機，因此2日下午搭乘專機返台。外交部3日召開記者會說明，針對該專機費用誰付？外交部發言人歐江安表示，不會再額外跟乘客索取。

針對土耳其航空協助我方將國人送回來，該班機費用誰負擔？是否要跟飛機上團員收取？外交部發言人歐江安3日在記者會上說明，有關旅行團到以色列旅遊時，因為搭乘班機上有另一位其他國籍乘客確診，所以2月28日抵達以色列後，我國駐處就接到通知。

歐江安說，這旅行團是在土耳其伊斯坦堡轉機，我駐土耳其代表處有跟國人持續連繫，也知道對方搭乘的班機原本是取消了機位，所以在駐處協調下，土耳其航空調一班飛機來載國人，大約2日下午5點左右抵達國土，11人通通都回來了，後續相關防疫規定會由指揮中心來持續說明。

歐江安強調，這不是一個包機，是一個專機，是駐土耳其代表處協調一台空的飛機來載台灣乘客，這群台灣乘客原本有訂位但被取消，所以沒有再額外跟乘客索取費用。

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