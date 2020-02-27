政院估10萬-13萬人可申請「防疫補償金」　金額800-1000元仍待討論中





▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌於27日上午主持行政院第3691次會議，會中通過主計總處提報之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，共編列新台幣600億元，其中居家隔離、檢疫者及其請假照顧家屬防疫補償金為18.2億元，待送請立法院審議通過後執行。

在27日行政院通過的特別預算600億元中，社會福利支出（社會救助支出、醫療保健支出）經費編列196億元，經濟發展支出（農業支出、其他經濟服務支出）編列404億元，分別由經濟部、衛福部、交通部、農委會、文化部、教育部、通傳會、原民會、內政會、客委會和海委會等11部會提出。

關於社會福利支出196億元，包括：醫院整備40.2億元、物資徵購40.3億元、隔離檢疫33億元、其他防治82.2億元。

針對隔離檢疫33億元中的居家隔離、檢疫者及其請假照顧家屬防疫補償金18.2億元，主計總處主計長朱澤民表示，未來有多或少都可以移用其他預算，但若上述人士在隔離期間有拿薪資的話，就不能夠重複領。

關於「防疫隔離假」的補償金額，衛福部次長何啟功表示，現在參考數字是SARS時間相關費用，以及基本工資的考量，所以綜合判斷起來，預估約有10萬到13萬人可以申請。至於金額會落在800元到1000元，要經過充分討論，以及人數多少、單日金額等總數，才會報院決定。

其他人也看了這些...



►蘇貞昌：中央流行疫情指揮中心調升一級開設 陳時中任指揮官

►不要再傳了…散播疫情假消息「重罰300萬」 蔡英文：不要以身試法

►新北宣布停辦萬金石馬拉松 報名選手資格延至2021



更多熱門新聞...

►內幕／萬金石防疫難周延 侯友宜思考7小時後拍板喊卡

►游錫堃籲共體時艱 辦活動優先考慮防疫需要

►被葉金川點名對疫情「少發言」 馬英九：沒干擾指揮疫情該講的還是要講

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！