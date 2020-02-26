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不要再傳了…散播疫情假消息「重罰300萬」　蔡英文：不要以身試法

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▲▼總統蔡英文呼籲，勿傳假訊息。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文呼籲，勿傳假訊息。（圖／蔡英文臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣政府投入新冠肺炎防疫工作，總統蔡英文25日更火速簽署《紓困特別條例》26日開始實施。不過，網路上仍出現不少關於疫情的謠言，引起大家恐慌以及社會對立。對此，總統蔡英文呼籲大家提高警覺，不要轉傳假消息，否則將被罰300萬。

蔡英文臉書發文指出，最近出現不少關於疫情的謠言，像是「裝屍袋火葬」、「桃園大媽的話」、「小區有50例感染」、「民進黨員可以領口罩」，而這些都是「假的！」有些謠言甚至不是台灣的用語。

蔡英文呼籲大家，務必提高警覺， 善用檢舉功能，更不要轉傳假消息，開疫情的玩笑非常不可取，也請大家不要以身試法。她再次提醒大家，立法院三讀通過的紓困特別條例相關的規定今天就開始施行，「只要散播有關疫情的假消息，最高關三年、罰三百萬。」

行政院27日將召開院會，預計通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，依2月25日立法院審議通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條規定編定，經費上限為600億，其中防疫隔離假的補償金總計列18億、振興抵用券總計匡列20億。

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