柯文哲：承租北市商圈、地下街「租金」3月1日先降5折

▲柯文哲坐鎮一級指揮中心。（圖／台北市政府提供）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19），台北市長柯文哲27日前往災變中心，親自主持防疫會議。針對向北市府承租的商圈、地下街攤商，柯文哲認為，經濟層面受影響，租金降至5折，另針對大型活動，原則上不取消，但需要做調整。

柯文哲指出，「心理層面影響遠大於實質影響」，市面上經濟活動受影響，針對商圈、地下街等，北市原則上先3月1日起降5折，先以三個月為期，到時後再看情形，需要延長再延長。

柯文哲指出，其實瘟疫本來就是心理層面（影響），台灣到現在為止才32例，「可是我們那個經濟已經⋯⋯你看那些餐廳業績」，他透露去吃飯發現只有這一桌，對整個經濟影響太大了，「所以我也不太贊成說太過恐慌」，所以台北燈節事實上還是有辦，只是有些要注意的，「但不是說整個全部停掉」。

北市針對大型活動是否有準則，柯文哲回應，按照最近辦台北燈節，有2原則，第一，群聚吃飯要避免，第二，鼓勵參加的人戴口罩，如果參加的人戴口罩、沒有群聚吃飯，這種局面的話，坦白講，「辦的危險不大，特別是在戶外」。

「所以我也不太贊成全部停掉。」柯文哲指出，不過像大甲媽祖動員人數太多，所以有困難就延期，也不是取消，所以北市府未來大型活動，「原則上不取消」 ，但是會修正，比照台北燈節經驗修正。

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