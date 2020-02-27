習近平會見疫情爆發後首位訪中總統：守望相助、同舟共濟

▲蒙古國總統哈勒特馬·巴特圖勒嘎搭乘專機抵達北京。（圖／翻攝央視網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（27日）於北京人民大會堂會見蒙古國總統哈勒特馬·巴特圖勒嘎。習近平表示，作為疫情發生後首位訪華的外國元首，專程來向中方表達慰問和支持，「充分體現總統先生對中蒙關係的高度重視和對中國人民的深厚情誼，是中蒙兩個鄰國守望相助、同舟共濟的生動詮釋。」

▲大陸國家主席習近平於人民大會堂會見蒙古國總統。（圖／翻攝央視網）

此前，蒙古國政府呼籲各界為中國抗擊疫情提供援助，由蒙古自然環境與旅遊部、外交部、財政部聯合開啓「永久鄰居——暖心支持」援助中國行動，向社會公開募捐。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，中蒙山水相連，「是好鄰居、好朋友、好夥伴。」

趙立堅強調，「近鄰勝遠親，患難見真情」，中方將進一步鞏固兩國人民之間的友好傳統，助推中蒙關係取得新的更大發展。

《央視網》報導，蒙古國總統哈勒特馬·巴特圖勒嘎於今日下午14時搭乘專機抵達北京，隨後便驅車前往北京人民大會堂與大陸國家主席習近平會談。習近平在會談上提到，中國政府和人民正全力抗擊新冠肺炎疫情，當中得到了蒙古國政府和人民的寶貴支持和幫助。