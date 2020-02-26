游錫堃籲共體時艱　辦活動優先考慮防疫需要

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，立法院長游錫堃26日表示，呼籲國人在防疫方面能夠共體時艱，包括辦活動都一定要優先考慮防疫的需要。

游錫堃27日下午於立法院接見日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰一行，並於會前接受媒體聯訪。

游錫堃表示，台灣在防疫部分，政府的作為受到高度肯定，不只在國內受到肯定，國際上也非常讚賞，不過台灣周遭的國家如中國、香港、日本、韓國等疫情仍不斷發展中，「讓我們非常憂心」，呼籲國人在防疫方面能夠共體時艱，包括辦活動都一定要優先考慮防疫的需要。

游席堃也說，台灣如果能夠透過外交關係，與日本、韓國等國就防疫上交換意見以增強更多交流，他相信對國際防疫絕對有幫助，特別是台灣在防疫上非常重要，防疫經驗也值得國際上重視，所以一定要支持台灣能夠早日加入世界衛生組織（WHO）。

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