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快訊／蘇貞昌：中央流行疫情指揮中心調升一級開設　陳時中任指揮官

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▲▼蘇貞昌台北市藥師公會記者會後前往致意，媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤、袁茵／台北報導

新北市長侯友宜27日出席行政院會時建議指揮中心提升為一級開設。衛福部長陳時中會中同樣建議中央，將疫情指揮中心提升至一級開設。行政院長蘇貞昌裁示時從善如流，宣佈中央流行疫情指揮中心，從二級提升為一級開設，由衛福部長陳時中擔任指揮官，且即刻生效。

行政院長蘇貞昌27日在行政院會聽取衛福部「COVID-19（武漢肺炎）疫情現況及應處作為」報告。衛福部表示，這周中國疫情雖較為趨緩，但仍需密切監控中國企業陸續復工之情形；此外，國際疫情日益險峻，韓國、義大利及伊朗等國之確診病例數快速增加，且陸續傳出社區宗教活動及醫院群聚、擴散至他國，各部會更應隨時精進防疫作為，讓人民感到安心。

衛福部指出，目前國內社區感染風險雖低，但為因應鄰近之日、韓、星等國疫情，政府已即時調高各國旅遊疫情建議等級，同步提升邊境管制規定，並加強邊境檢疫。自2月24日起，從旅遊疫情建議「第一級」及「第二級」國家入境之旅客皆須自主健康管理14天；此外，中央將與地方聯手，於3月1日推動「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，以落實居家檢疫及居家隔離措施並完善關懷服務網絡，確保民眾於隔離檢疫期間能獲得各項生活、心理及就醫支持，鼓勵民眾配合防疫措施，降低民眾對居家檢疫及隔離對象的對立，提升全民防疫信心。

衛福部進一步表示，政府持續積極推動、更新防治作為，更需要人民主動積極配合各項防疫措施，相信並支持政府照顧國民的決心。隨著國際疫情日益嚴峻，國人對疫情的恐懼與不安也日漸提升，但政府必定會確保防疫及民生物資無虞，請國人無需過度恐慌，只需保持警覺，做好自我健康管理，大家必定能攜手共渡這次關卡。

在聽取完衛福部長陳時中的報告與分析後，行政院長蘇貞昌也裁示宣佈中央流行疫情指揮中心，從二級提升為一級開設，由衛福部長陳時中擔任指揮官，且即刻生效。

根據各等級疫情情境暨風險評估與對應指揮體系啟動機制，指揮體系第四級為中國大陸武漢地區出現嚴重肺炎疫情，指揮體系會成立應變小組，第三級是武漢嚴重肺炎疫情有明顯社區傳播及疫情擴大情形，會開設中央流行疫情指揮中心，由疾管署署長擔任指揮官。

第二級為武漢地區嚴重肺炎疫情擴散至其他地區，便會開設中央流行疫情指揮中心，由衛福部部長擔任指揮官。至於現在調升的第一級，則是我國出現確診病例，就會開設由行政院長指派指揮官的中央流行疫情指揮中心。

▲▼因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情整備應變計畫。（圖／翻攝自衛生福利部疾病管制署）

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▼侯友宜、陳時中出席行政院院會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

▲▼侯友宜 陳時中出席行政院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

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