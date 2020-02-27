接25萬滯留陸客回家　文旅部：境外團客剩不到90人

▲疫情爆發後，陸外交部啟動撤僑計畫。（圖／翻攝大陸外交部微信公眾號「領事直通車」）

記者曾俊豪／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，陸續有外國航空公司減少或停飛往中國大陸的航班，導致許多陸客滯留世界各地。對此，中國文化和旅遊部市場管理司司長劉克智指出，境外團隊遊客返回工作有序推進，已順利安排滯留海外的25萬中國遊客回國，「截至25日，在境外團客剩下不到90人」。

中國國務院26日舉行聯防聯控機制新聞發布會，劉克智在回答記者提問時，做出上述回覆。他表示，新冠肺炎疫情發生後，文化和旅遊部高度重視，立即著手了解境外旅遊團隊情況，特別是對在境外的湖北團隊遊客進行全面核查。

他指出，1月24日暫停旅行社和在線旅遊企業經營團隊旅遊業務後，當時在海外的團隊遊客達到25萬，「這麼大規模的旅遊團隊在境外，如何使他們安全、有序、平穩的回國，是我們面臨的一個重大挑戰。」

▲陸文旅部表示，滯留海外的大陸團客剩下不到90人。（圖／翻攝大陸外交部微信公眾號「領事直通車」）

劉克智表示，在核查過程中，文化和旅遊部要求各組團社主動與當地使領館聯繫，做好境外旅遊團組的信息備案工作。同時通報海關總署等部門，一方面確保境外旅遊團隊安全返程，一方面協助做好遊客入境防疫工作。

他強調，在外交、民航等相關部門的大力支持下，通過包機、改簽航班，陸陸續續讓他們有序返回，境外團隊遊客返回工作得以有序推進。截至25日，在境外團隊遊客還剩下不到90人。