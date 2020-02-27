快訊／安倍晉三要求「全日本中小學」3月2日起進入停課狀態！

▲日政府要求全日本中小學停課。（圖／路透）
記者陳亭伃／綜合報導
根據NHK報導，日本首相安倍晉三建議要求，全日本中小學（含高中）3月2日起停課直至春假結束。據悉，安倍首相在政府對策總部會議上表示，3月2日起全國中小學，含高中進入停課狀態。
安倍晉三在會議上指出，目前北海道已經關閉中小學進行消毒，為了防止兒童、學生感染擴大，在這一兩周將會是黃金時期，「首先，要把兒童的健康和安全放在首位，並為許多兒童和老師每天長時間聚集，而造成的大規模感染的風險提前做好準備」，因此要求全國中小學應立即停課直到春假。
稍早，大阪市宣布所有中小學為防範疫情，市立幼兒園、小學、初中自29日起停課至3月13日。此外，目前為日本畢業季，安倍晉三也呼籲，若有畢業典禮、聚會須加強防疫措施，並免群聚感染。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安倍総理大臣は政府の対策本部で、3月２日から全国すべての小学校 中学校、それに高校などについて、春休みまで臨時休校とするよう要請する考えを示しました。https://t.co/1HOHAptkSU#nhk_news pic.twitter.com/80R04yZp59— NHKニュース (@nhk_news) February 27, 2020
【速報 JUST IN 】全国の小中学校・高校に臨時休校要請へ 来月２日から 首相表明 #nhk_news https://t.co/1HOHApKVKs— NHKニュース (@nhk_news) February 27, 2020