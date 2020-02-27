減少疫情擴散風險　中市高中職以下464間學校室內場地暫不外借

▲台中市已成立居家檢疫關護中心，呼籲民眾好好宅在家，以免觸法。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台中市政府教育局為了避免校外人士進校聚集，增加感染風險，即日起全市高中職以下464所學校，室內場地暫不外借，教育局要求私校也比照辦理；此外，違反居家隔離或居家檢疫已有18件，其中5件各罰5萬，中央已修法加重刑責，最高可開罰1百萬元，市府呼籲市民配合，乖乖宅在家14天。

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▲避免發生校園群聚感染，高中職以下學校暫不外借。（圖／台中市政府提供）

學校基於敦親睦鄰，常出借場地給附近居民辦活動，甚至辦婚宴，但正值新冠肺炎疫情蔓延，教育局為了避免校園群聚感染，即日起室內場地包括教室、體育館及活動中心等都暫停出借，至於戶外場地，如操場、籃球場等，考量空氣流通佳，仍可外借使用。

私校是否也比照辦理？教育局表示，站在防疫觀點，為了維護學生健康安全，相信私立學校與學生家長也會贊同這樣的做法。

另外，對於部分學校室內外場館及設施，已長期外借並有固定對象的休閒運動者，或是課後輔導活動者，將要求學校落實14天內旅遊史、健康聲明書、量測體溫等防疫措施，並簽訂契約及切結書，若違規將立即取消借用資格。

衛生局表示，從2月17日至26日，違反居家隔離或居家檢疫者有18件，其中5件都重罰5萬元，違規者大多是外出買菜、洽公、用餐、領快遞等，擅離指定住所而觸法，如今，中央已通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》25日起實施，違反居家隔離者加重罰則，最低20萬，最高100萬元，違反居家檢疫措施者，最低10萬，最高100萬元，提醒應接受居家隔離或檢疫的民眾遵守規定，以免受罰。

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