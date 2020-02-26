大甲媽祖遶境「如期舉行」　鄭運鵬：不建議動用紓困條例應變特權

▲大甲鎮瀾宮媽祖遶境。（圖／鎮瀾宮提供）



記者林銘翰／台北報導

針對是否要停辦大甲媽祖遶境，大甲鎮瀾宮董事長顏清標26日表示，大甲媽祖遶境活動，在政府未建議前，擬如期籌辦，但首次取消千桌起駕宴等3大活動，節省下來的經費捐3000萬元給中央疫情中心使用。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，既然廟方明確要把取消責任交給政府決定，防疫中心可能還是要給建議，但他還是不建議立刻動用特別條例第七條的應變特權。

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，立法院會25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困。其中條例第七條規定，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標召開記者會。（圖／記者鄧木卿攝）



鄭運鵬26日受訪時表示，鎮瀾宮廟方現在壓力很大，這點可以理解，但他還是建議廟方再考慮一下，如果可以主動取消，不會有爭議，執意續辦，一定有爭議。

鄭運鵬說，既然廟方明確要把取消責任交給政府決定，防疫中心可能還是要給建議，但是他還是不建議立刻動用特別條例第七條的應變特權。他說明，政府無法判斷個別活動是幾千人或幾萬人，如果要求就一定是單一標準，所有活動一視同仁，「事情就大條了」。而現在世界各國、甚至用奧運都在考量延後或取消，還是希望各主辦單位可以先自己判斷。

鄭運鵬強調，防疫工作只有盡力而為，沒有保證安全，從韓國教會和其他國家的傳染案例看起來，宗教和阻止疫情擴散沒有關係，他建議等疫情過後，各宗教和廟宇再來舉辦祈求國泰民安的活動，相信國人和信眾會更肯定。

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