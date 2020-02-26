保生大帝3聖筊取消春祭大典　醫護粉專籲放過媽祖：專門醫病的來了

記者黃翊婷／綜合報導

大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮是否暫緩3月的媽祖遶境活動，是外界近期相當關注的焦點之一。醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」小編25日晚間分享一篇新聞報導，表示台南興濟宮主祀的保生大帝連3聖筊決定取消春祭大典，「是專門醫病的而且還是感染症專科啊！前面的借過一下，專業的來了！拜託不要再為難媽祖了好嗎？」

▲台南大觀音亭興濟宮。（圖／記者林悅翻攝）

「MedPartner 美的好朋友」小編在PO文中提到，媒體報導台南大觀音亭興濟宮的董監事近日擲筊請示主祀的保生大帝，是否要取消3月22日的春祭大典，結果連續擲出3個聖筊，最後確定取消。

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「是專門醫病的而且還是 感染症專科啊！前面的借過一下，專業的來了！拜託不要再為難媽祖了好嗎？」小編以幽默的口吻說，自己當年考醫師執照也是拜保生大帝，「如果一定要擲筊決定，天庭應該會讓保生大帝當防疫中心指揮官吧，其他宮廟趕快跟上啊！」

▲民眾憂心媽祖遶境活動可能會成為防疫破口。（圖／ETtoday資料照）

網友們也紛紛在文章底下留言回應，「保生大帝果然是專業的」、「我是覺得取消這次，可以讓以後的活動一直辦下去，CP值不是比較高嗎？」、「我們家附近的土地公廟，土地公也一直笑筊說不要辦遶境，所以就取消了」。

其實，為了防止新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大，全台不少宮廟都陸續宣布停辦大型集會或活動，例如台南大觀音亭興濟宮、法鼓山。小編在更早一篇PO文中也提到，希望大家避免參加這類人潮太過密集的活動，除了可以保護民眾自身健康外，也是保護第一線醫護人員不要被突然爆發的大規模感染沖垮，「聽說某些教會是用網路直播來舉辦活動，這都是降低感染風險的正確方向。謝謝這些宗教團體，非常感謝！謝謝你們的行動，讓更多人可以心安，也願所有台灣人都能平安。」