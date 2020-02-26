英國零售巨頭退出中國　樂購賣光20%合資公司股份

▲中國大陸的樂購門市。（圖／翻攝自百度百科）



記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情影響大陸經濟社會發展的同時，據英國零售巨頭樂購（Tesco）最新公告顯示，將向中國華潤集團出售合資公司Gain Land的20%股權。路透社報導稱，「這意味著樂購完成了從中國市場的退出。」

樂購表示，該筆交易將帶來約2.75億英鎊的淨現金收入，未來將用於一般公司用途，幫助樂購聚焦在核心經營的業務上。





▲有分析認為，新冠肺炎疫情可能是壓垮中國海外零售業者的最後一根稻草。（圖／路透）

樂購是英國最大的零售業者，與美國的沃爾瑪（Walmart）、法國的家樂福（Carrefour），並稱為全球三大零售超市集團。不過，由於樂購在進入中國市場後，業務拓展不力，轉在2014年與大陸地產巨頭華潤，成立合資公司Gain Land，並將其在中國的135家門市，名稱統一改為「華潤萬家」。

據了解，近年國際零售業者在中國大陸發展，受到本土企業的強勁挑戰，包括去年6月，家樂福出售其中國8成股份予蘇寧國際，另已有包括韓國樂天、法國歐尚、日本高島屋、英國馬莎百貨等，透過賣出股份或關店的方式，在近幾年退出中國市場。

對於新冠肺炎疫情的影響，綜合陸媒報導，目前沃爾瑪、家樂福等已有部分門市暫時關閉或停止營業，在1、2月的營運收入受到較大衝擊；同時，由於這些零售業者幾乎有鈔五成以上的產品是Made in China，一旦大陸復工情況不如預期，就可能影響他們未來的全球佈局。

►腦公！你不可以賴帳喔