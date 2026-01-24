正式音樂會規格進校園　烏眉國中學生近距離聆聽合唱

▲愛唱歌手合唱團走進烏眉國中，純淨和聲在校園中迴盪，師生專注聆聽。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮烏眉國中全校僅七個班級、約一百三十名學生，校園規模不大，但在昨（23）日迎來一場氣氛溫暖的音樂時刻。愛唱歌手合唱團走進校園，以純淨和聲為師生帶來合唱演出，歌聲在教室與走廊間流動，為偏鄉校園注入不同於日常的感受，也讓學生近距離接觸正式音樂會的樣貌。

校方相當重視此次活動，以正式音樂會規格安排流程，包含印製票券、持票入場與驗票制度，並依劃定座位入座，同時設計節目單，引導學生學習音樂會的欣賞禮儀與聆聽態度。對多數學生而言，這是首次以觀眾身分參與完整的音樂會體驗，音樂教育也在不知不覺中融入校園生活。

▲烏眉國中依正式音樂會規格安排演出流程，學生持票入場，體驗完整音樂會禮儀。（圖／記者游瓊華翻攝）

演出過程中，合唱團成員不僅演唱曲目，也透過導聆分享學習音樂的歷程與音樂家的人生故事，談到練習、挫折與堅持，讓學生理解音樂背後的付出與累積。台下學生專注聆聽，不時露出驚喜與感動的神情，歌聲成為與青春對話的媒介。

徐曉雲校長特別感謝合唱團藝術總監林慧芬與吳柏寬團長暨演出團員，將高品質音樂帶進偏鄉校園，讓孩子們不僅接觸藝術之美，更能透過音樂看見更寬廣的世界。樂曲導聆時分享學習音樂的歷程與音樂家的生命故事，傳遞「努力與堅持，終會發光」的正向價值，學生回饋深受感動，紛紛表示歌聲溫暖人心，也更加勇敢追夢。

▲徐曉雲校長特別感謝合唱團藝術總監林慧芬與吳柏寬團長暨演出團員，將高品質音樂帶進偏鄉校園。（圖／記者游瓊華翻攝）

愛唱歌手合唱團自2016年起投入公益音樂行動，長期走入各地校園，透過演出與交流陪伴學生。本次在烏眉國中的演出曲目涵蓋中外作品，包括《Jesus bleibet meine Freude》、《海的臆想》、《憨囡仔》、《何日君再來》、《我相信》，以及安可曲《Time to say goodbye》，多元曲風在校園空間中交織，現場氣氛溫暖而安靜，音樂不僅是表演，也成為一場心靈陪伴的時刻。

▲全校約130名學生齊聚欣賞演出。（圖／記者游瓊華翻攝）