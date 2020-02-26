大甲媽祖遶境如期舉行！鎮瀾宮取消「3大項目」：捐3千萬給疫情指揮中心

▲大甲媽祖遶境如期舉行。（圖／記者林世文攝）

記者鄧木卿、林昱萱／台中報導

針對是否要停辦大甲媽祖遶境，顏清標於26日上午出面證實，將照常舉行，而他也提到，「距離遶境起駕的日期，尚有20多天，我們也會繼續密切注意疫情的發展，我們也會全力配合政府的政策...即使到了前幾天，疫情中心宣布不能辦，也就配合政府不會辦，如果政府說要取消就會取消。」

此外，雖然目前大甲媽祖遶境暫定如期舉行，但顏清標也提到，「今年度的起駕宴、媽祖之光演唱會及祝壽大典，將因應防疫的宣導措施停辦一年。相關的活動經費，將轉為積極籌辦今年度遶境進香活動的防疫工作」而他也表示，「鎮瀾宮也會將所有節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，提撥捐贈新台幣3千萬元給疫情指揮中心，為台灣盡一份心力。」

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▲顏清標表示，希望各界不要再製造對立。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

顏清標表示，「今年的遶境活動，也要宣導不鑽轎底，不觸摸神轎，不近距離接觸，在遠處雙手合十，甚至透過線上直播的觀看，一樣都能獲得媽祖的庇佑和賜福。」而顏清標也強調，希望各界不要再製造對立氛圍，大家要更珍惜台灣社會特有的人情味，用愛與包容，配合政府的防疫政策和措施，一起度過此次的難關。最後也再次祈求媽祖護佑台灣，能盡快順利平息此次的疫情，也保佑大家平安健康。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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