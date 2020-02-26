大甲媽遶境不停辦！　名醫臉書呼籲「不要參加」：場面難看才會停辦

▲大甲媽祖遶境「照常舉行」，吳承義醫師臉書呼籲，「近期請不要參加大型聚會」。（圖／記者鄧木卿攝）

地方中心／綜合報導

一年一度的大甲媽遶境盛事，今年因為新冠肺炎影響，許多民眾紛紛議論起停辦與否。對此，鎮瀾宮董事長顏清標26日上午出面證實，將照常舉行。不過，這個消息出來，網友紛紛發起向媽祖請假的活動，以求自保，而一名醫師吳承義也在臉書呼籲，「不要參加繞境、廟會等大型聚會！只有這樣，他們才會考慮中止並停辦」。

針對大甲媽祖遶境活動照常舉行，吳承義醫師也在臉書發文表示，顏清標提到將取消起駕宴，並請信眾保持距離、不搶轎、不鑽轎腳，「但他也沒把話說死，等於是把球丟回去給衛福部。（很可能是因為目前他自己覺得疫情還不夠嚴重）」

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對於這個消息，吳承義呼籲，請大家多加宣傳，並勸阻身邊的長輩親友，近期不要參加遶境、廟會等大型聚會，「參加人數少、場面冷清難看、贊助廠商抽單，或是硬舉辦、硬參加反而會有負面行銷效果，這樣他們才會考慮中止並停辦！」

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