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大甲媽遶境3/19起駕　鎮瀾宮副董鄭銘坤：若「封城」就不辦

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記者趙蔡州／綜合報導

每年吸引上百萬人參加的進香活動，大甲媽祖遶境將於3月19日起駕，由於國內正值防堵新冠肺炎（COVID-19）時期，外界擔心活動是否會引發群聚感染，中央流行疫情中心指揮官陳時中也表示「我們非常擔憂」。大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤24日回應，「如果封城就不辦遶境。」

隨著大甲媽遶境日期越來越近，許多醫生、民代與網友們都在鎮瀾宮臉書留言，希望鎮瀾宮可以停辦活動「防疫優先」。陳時中表示，這兩天看到韓國這樣的大型集會，「讓我們非常擔憂」，內政部會跟相關宗教領袖跟團體來討論，找出一個大家可以接受的方法。

▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，如期遶境，相信蔡政府防疫措施。（圖／民眾提供）

▲鄭銘坤表示，「如果封城就不辦遶境。」（圖／民眾提供）

台大公共衛生學院詹長權院長指出，現在確實建議「盡量不要辦大型活動」，若真的要辦，可能要配合防疫改變方式，像隊伍人與人的距離能否拉開、廟裡是否可控制人數、共餐方式能否改變等，環境衛生方面，民眾經常碰觸的地方（如：神轎）也要勤擦拭，如果可以改變方式，才建議繼續辦，否則有一定的風險。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤24日表示，這次新冠肺炎疫情，各國都是災情慘重，但若依照比例來看，其實台灣控制得很好，而大甲媽進香是百年活動，多數都在室外，台灣人有理智、有水準，一定會把衛生、環保都做得很好，大家也要相信蔡政府的防疫措施。至於是否會停辦，他強調「如果封城就不辦遶境。」

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