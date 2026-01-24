　
地方 地方焦點

鬼滅勇者出動！西螺太平媽冬令成長營　200學童寒假勇敢升級

▲西螺太平媽冬令成長營開幕，學童化身「鬼滅勇者」，在熱鬧氣氛中迎接寒假挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺太平媽冬令成長營今日熱鬧展開。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

寒假到來，孩子盡情放電、家長安心托付。深受全國家長與學童好評的「西螺太平媽冬令成長營」今（24）日於西螺福興宮熱鬧展開，今年以「鬼滅勇者冒險」為主題，透過兩天密集而豐富的闖關任務與體驗課程，引導孩子在遊戲中培養勇氣、自信與成長力。

活動邀請西螺鎮長廖秋萍擔任榮譽營長，與主辦單位共同為營隊揭開序幕。本次營隊由一群熱心投入教育服務的雲林科技大學、虎尾科技大學學生，攜手西螺福興宮共同規劃與主辦，巧妙結合熱門動畫《鬼滅之刃》的角色精神，讓孩子化身「勇者」，在歡樂氣氛中迎接挑戰。

▲西螺太平媽冬令成長營開幕，學童化身「鬼滅勇者」，在熱鬧氣氛中迎接寒假挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺太平媽冬令成長營開幕，活動邀請西螺鎮長廖秋萍擔任榮譽營長，與主辦單位共同為營隊揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

營隊課程內容多元，除團康活動與品格教育外，也融入多項生活科學小實驗，包括非牛頓流體、表面張力與磁力原理等。孩子們在講師引導下親手操作、動手實驗，從遊戲中理解科學現象。主辦單位指出，闖關設計象徵學員如同鬼殺隊成員般勇敢迎接任務，不僅提升學習動機，也在團隊合作與問題解決過程中，培養彼此信任與責任感，讓「玩中學、學中做」成為營隊最大特色。

本次營隊吸引超過200名學童參與，全程由大學生擔任隊輔與講師，透過活潑互動與耐心引導，陪伴孩子度過充實的寒假時光。從破冰遊戲、團隊挑戰到成果分享，孩子們在過程中逐漸建立自信，也學習彼此鼓勵、共同完成任務。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝家長與孩子的熱情支持，也肯定大學生志工投入的熱忱與創意，讓教育不再只是課堂上的知識傳遞，而是一段溫暖、有力量的成長歷程。他也笑說，希望孩子們未來能常回到西螺，向太平媽分享自己的成長故事。楊文鐘強調，未來將持續結合青年力量與社會資源，規劃更多寓教於樂的公益活動，讓孩子在學習路上不孤單，也讓媽祖的慈悲與守護，成為陪伴成長的重要力量。

▲西螺太平媽冬令成長營開幕，學童化身「鬼滅勇者」，在熱鬧氣氛中迎接寒假挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺太平媽冬令成長營開幕，雲林縣長張麗善特地為孩子們加油鼓勵。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

