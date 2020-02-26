影／首例美軍確診！23歲「駐南韓美軍」染新冠肺炎　2天前曾至大邱基地

記者張方瑀／綜合報導

南韓軍方26日表示，一名駐韓美軍確診感染新冠肺炎，成為國內首起美軍病例；這名23歲美籍軍人駐紮在慶尚北道漆谷郡「卡洛爾軍營基地」（Camp Carroll），目前正在基地外的住處自我隔離。

▲南韓目前確診數達1146例。（圖／路透）

根據CNN報導，駐韓美軍在聲明中指出，該名士兵在2月24日曾到過位於大邱市的「沃克軍營基地」（Camp Walker），2月21至25日則在「卡洛爾軍營基地」，韓國疾病控制與預防中心（KCDC）也正在積極追蹤該名士兵曾接觸過的人員。