快訊／大甲媽祖遶境「照常舉行」！　顏清標出面證實：衛福部應該給標準

記者鄧木卿、林昱萱／台中報導

大甲媽祖遶境是台灣一年一度的宗教盛宴，每年都會吸引近約上百萬信眾參與，但此次盛事不免也讓不少人擔憂，會因此成為防疫新冠肺炎的突破口。對此，針對是否要停辦大甲媽祖遶境，顏清標於26日上午出面證實，將照常舉行。另外，顏清標也提到，衛福部應該給予標準，不要任由網路帶風向。

▲大甲媽祖遶境。（圖／ETtoday資料照）

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顏清標強調，「辦理遶境活動我們很在行，但是對於防疫工作，我們只是市井小民，完全外行，只能仰賴政府的政策。現在距離遶境起駕的日期，尚有20多天，我們也會繼續密切注意疫情的發展，希望能和政府單位積極聯繫，若真的疫情有其他的發展，我們也會全力配合政府的政策，來對遶境活動做緊急的調整，做出延期的決定，待疫情平息後再舉行。」

▲顏清標表示，希望各界不要再製造對立氛圍。（圖／記者鄧木卿攝）

此外，顏清標表示，「決議今年度的起駕宴、媽祖之光演唱會及祝壽大典，將因應防疫的宣導措施停辦一年。相關的活動經費，將轉為積極籌辦今年度遶境進香活動的防疫工作，也號召公衛團體、專業醫師等團隊，共同成立防疫小組，期望加強此次大甲媽遶境進香的各項防疫措施。鎮瀾宮也會將所有節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，提撥捐贈新台幣三千萬元給疫情指揮中心，為台灣盡一份心力。」

另外，顏清標也表示，「望各界不要再製造對立的氛圍。也希望透過今天的媒體採訪，再次向全國的媽祖信徒宣導，防疫最重要的就是自主管理，關心自己，也要關心家人的健康，互相提醒。今年的遶境活動，也要宣導不鑽轎底，不觸摸神轎，不近距離接觸，在遠處雙手合十，甚至透過線上直播的觀看，一樣都能獲得媽祖的庇佑和賜福。」

今年大甲媽祖遶境時間在鎮瀾宮董事長顏清標等人上香擲筊後，決定在3月19日晚上11點5分起駕，28日回鑾，這項被喻為世界三大宗教盛事的遶境活動，參與信徒加上沿途擺香案祭拜的人數上百萬人，不過在新冠肺炎疫情尚未解除之際，不少網友湧入鎮瀾宮臉書上留言，「雖然遶境在戶外，但信徒不論是吃飯或是入廟拜拜，都是近距離，人口密度非常高，令人很擔憂，應該慎思取消遶境。」