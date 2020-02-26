被亂傳「同學女兒」爆疫情失控　高嘉瑜傻眼澄清：我有這麼老嗎？





▲高嘉瑜。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜，下同）

記者袁茵／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台灣前陣子陷入口罩搶購潮，使政府實施「實名制」買口罩政策，讓民眾搶口罩之亂有逐漸緩和趨勢。然而近日網路卻流傳，「高嘉瑜同學的女兒」出來爆料，台灣疫情已經失控等假消息。對此，立委高嘉瑜25日晚間澄清自己被造謠抹黑，直喊「我有這麼老嗎？」

高嘉瑜25日在臉書上貼出多張照片，只見上面寫著「我媽媽是高嘉瑜議員在台北一中的同學，嘉瑜議員有打電話給我們講，現在武漢肺炎超嚴重，新北夜市商家在半個月前就有發現超多感染者，跑到台北市超多的，政府完全追蹤不到，民進黨察收到好多口罩商，黨員都可以領口罩。嘉瑜議員還送了兩盒口罩給我們，嘉瑜議員本人超甜的好好人！」

針對該系列貼文，高嘉瑜澄清，疑似有網軍用不同名稱在各大網站、頁面、推特留言散布假消息，造謠抹黑她；常常在看不到的地方，被不知道哪來的爆料者用惡質手段栽贓抹黑，「好在這個網軍的內容太扯，大家都知道是假的，但如果用真假難辨的方式造謠，往往也很難有效澄清，真的很無奈。」

高嘉瑜強調，自己是北一女中，「台北一中是啥啦！我同學的小孩應該還沒大到能上臉書寫這一大篇，我有這麼老嗎？」另外她至今一片口罩都沒去要、領過，不過「我本人超甜、人好好真的很難否認，下次要加本人唱歌超好聽喔！」

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