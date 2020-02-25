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獨／大甲媽祖「百年傳承」不能斷！「3條件」如期遶境　1300桌起駕宴先停辦

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▲一年一度的大甲媽遶境讓不少民眾擔憂成為防疫破口，鎮瀾宮大甲媽祖遶境是否如期舉行成為民眾注目焦點。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮臉書）

▲一年一度的大甲媽遶境讓不少民眾擔憂成為防疫破口，鎮瀾宮大甲媽祖遶境是否如期舉行成為民眾注目焦點。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮臉書

記者蔡佩旻／雲林報導

一年一度的大甲媽遶境讓不少民眾擔憂成為防疫破口，在各界建議「盡量不要辦大型活動」與內政部長徐國勇表明大型宗教活動一定要有「延期的備案」後，台中大甲鎮瀾宮今（25）日表示，董事長顏清標與南部各宮廟協商後，將在26日上午9點舉行記者會對外說明。

目前除疫情狀況外，大甲媽遶境是否如期舉行成為民眾炙熱話題，據核心人士指出，按例於起駕前三天均設宴款待行經沿途各宮廟的主事及管委，席開1300桌「起駕宴」確定取消，而預計於起駕前一晚的「媽祖之光晚會」延期，另擇日舉辦，至於遶境與相關迎駕的信眾人數與陣頭也將把規模縮至最小，因遶境活動是百年的傳承從未間斷過，儘管在艱困的環境下，董監事仍會盡力執行。

有宮廟透露，台中大甲鎮瀾宮初步與沿途各宮廟商談進香事宜後，許多宮廟傾向期望能如期舉行遶境活動；嘉義新港奉天宮為大甲媽祖進香目的地，廟方也做好各項迎駕及防疫準備。

請繼續往下閱讀...

新港奉天宮董事長何達煌表示，目前防疫規劃已連開兩次會議，做好大區域消毒，遶境活動之時將會在雲嘉交界處崙仔橋與進香大道、城門等十多處主要出入口，裝設大型噴霧式消毒設備，採感應式啟動，人車經過即自動噴灑，另還備有2萬支隨手瓶消毒液備用。

目前距離遶境尚約20日，大甲媽遶境活動將會持續關注疫情狀況，有可能隨時再變動修正。

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