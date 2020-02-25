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快訊／大甲媽祖遶境停辦？　徐國勇：大型宗教活動應考慮延期

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▲徐國勇16日南下探視水箱車翻覆4名受傷的消防隊員。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲徐國勇。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者蔣婕妤、袁茵／台北報導

大甲媽祖遶境將於3月19日起駕，由於國內正值防堵新冠肺炎（COVID-19）時期，外界擔心活動是否會引發群聚感染。對此，內政部長徐國勇25日表示，會依照依情發展情況，跟宗教團體溝通大型活動的因應方法，對人數眾多的室內及大型活動，應該考慮延期舉辦。

面對外界擔心活動是否會引發群聚感染，中央流行疫情中心指揮官陳時中也表示「我們非常擔憂」。大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤24日回應，「如果封城就不辦遶境。」

對此，徐國勇25日下午應邀出席百廟為疫情祈福法會之起跑記者會。徐國勇表示，宗教對社會的安定與繁榮，有著不可磨滅的貢獻，但在疫情越來越緊張的時刻，為避免群聚風險，會持續提醒依照疾管署訂定的公眾集會因應指引，預先做好各項防疫規劃及措施，內政部並將依國際及國內疫情發展狀況，與宗教等各團體溝通大型活動的因應方式，對人數眾多、極為擁擠群聚之室內及大型活動，亦應考慮延期舉辦等等措施。

徐國勇表示，疾管署已制定「『嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）』因應指引：公眾集會」，內政部也已將相關資訊提供給宗教等各團體和地方政府，提醒遵照規範做好防疫工作，例如在宗教活動時，儘量減少手部接觸、備齊酒精消毒等，並請大型活動舉辦團體，對人數眾多、極為擁擠群聚之室內及大型活動，立即做好延期舉辦之備案。

徐國勇提到，台灣具有多元豐富的宗教文化，也是台灣強而有力的軟實力，未來會把民政司宗教科提升到宗教司的層級，來凸顯政府對宗教力量的重視，進而提供宗教團體更良好的發展環境。

徐國勇不忘提醒，疫情越來越嚴重，有潛在風險的人一定要落實居家檢疫隔離，不要再為了一己之私到處趴趴走，否則內政部絕對會處以重罰。

寰宇媽祖文化國際交流協會指出，現在處於防疫的非常時期，3月30日上午「百廟眾聖護蒼生 為全球疫情祈福法會」開香儀式，包括北港朝天宮、白沙屯拱天宮、新營太子宮、板橋慈惠宮等百間宮廟，都會共襄盛舉，但主辦單位並不鼓勵民眾到法會現場，會以直播方式，讓參與信眾線上共同默禱，為疫情祈福。

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