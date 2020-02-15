幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情來勢洶洶，中國大陸、日本、新加坡等鄰近國家面臨確診人數不斷迅速攀升的困境。不過，同樣位於東亞、與中國大陸往來頻繁的台灣，卻成功守住「不爆發社區感染」的防線。除了有一線防疫人員的努力，行政院副院長陳其邁力推以健保卡整合出入境資訊的「科技防疫」，也在防疫作戰計畫中扮演重要角色。

2月初，臉書有篇文章獲得近2千次分享，內容是醫師將健保卡插入讀卡機後，電腦螢幕就會顯示就診者曾入境中港澳地區的警示畫面。文章作者、醫師蔡昌學文中提到，「昨天凌晨，其邁學長line回我這個圖片，加上簡單一句：Done。代表連日來針對中港澳入境者與健保VPN連線勾稽的請託建言，有了完美的回應！」

知情人士透露，這套機制的幕後推手正是陳其邁。1月25日大年初一，陳其邁打給健保署署長李伯璋，向他提出「健保卡整合出入境資訊」構想，當時署長評估至少需要三個工作天建置這套系統，陳其邁當下認為疫情緊迫，要求盡快完成，最後在健保署及資安處努力下，僅僅花了一天時間就建置這套系統。

知情人士指出，1月27日這個機制就上路了，民眾凡事具武漢旅遊史，在就醫就會發出警訊提醒醫師，隔日擴增為整個湖北地區，到了1月31日更納入中港澳地區發出旅遊史警訊，幫助第一線醫師能夠精準診斷，更有效防堵疫情。

知情人士說，其實陳其邁在前年參選高雄市長時就提出智慧城市主張，當時強調廣泛運用新科技納入城市治理，當時期盼為市民帶來便捷生活、增進城市治理效能，如今恰好用在中央面對武漢肺炎疫情，更直接把這套運用在防疫工作上。

台灣在防範武漢肺炎疫情的過程中，獲得國內外各界的高度肯定，知情人士認為，不只是因為具備之前對抗SARS的經驗，讓行政團隊反應相當迅速；另一個關鍵因素，則是在於首度將防疫工作擴大到公衛系統之外，特別是結合智慧治理、大數據等新科技運用，讓疫情對台灣的衝擊降至最低。

「例如2月7日晚間，位置位於北北基的民眾，手機都收到國家級警報簡訊，提醒民眾因為鑽石公主號郵輪曾停靠基隆港，如果在停泊當日曾到特定地點，務必注意自己健康狀況。」知情人士指出，由於郵輪乘客人數不少、行蹤也有搭乘巴士、捷運或計程車，如果依照傳統的防疫方式，「幾乎不可能知道他們到底去了哪些地方」。

「不過，依據《傳染病防治法》授權，跟各大電信業者合作，透過特定手機漫遊訊號定位，以及跨部會的協調工作，中央流行疫情指揮中心在最短時間內，就整理出這些乘客停留地點的分佈，並且彙整給台灣民眾參考。」知情人士說明，這些作為都是第一次被應用在防疫工作上，成果也都相當不錯。

另一方面，陳其邁也請數位政委唐鳳和民間業者溝通合作，配合口罩購買實名制，將全國六千多間健保特約藥局與口罩數量整合成即時查詢系統，不只是民眾能夠在第一時間得知附近的藥局是否有口罩可購買，政府機關也能夠藉此掌握口罩的銷售狀況，並且視情況調整政策。

知情人士強調，「電腦病毒與人體病毒，在傳播上都有類似的性質，因此防護上也有著類似的措施可以採取。要防止疫情擴散，掌握病毒的足跡是關鍵，在資安方面就是要追蹤IP，在武漢肺炎疫情部分，則是要追蹤有風險的個案行蹤。」

知情人士感嘆，WHO受制於中國的壓力，始終缺乏台灣的參與，但台灣憑藉著自身優異的軟實力，透過新科技、大數據與醫療防疫工作結合，台灣在防範武漢肺炎疫情方面，確實創造許多值得他國借鏡的新典範。