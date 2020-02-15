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沒完沒了！彭文正再提蔡英文「論文不存在」之訴　得先繳裁判費2萬6千

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▲民進黨中執會，賴清德支持者場外抗議，彭文正到場聲援。（圖／記者林敬旻攝）

▲彭文正於2020選前，質疑蔡英文博士論文真偽，提起「論文不存在之訴」敗訴後，於近日提起上訴，不過得先繳清2萬6千零2元的裁判費。（圖，資料照／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

媒體人彭文正於2020大選前，質疑總統蔡英文博士論文真偽，遭提告妨害名譽，他則提起「確認博士論文不存在之訴」反擊，北院在選後，於1月15日判他敗訴，彭文正不服提起上訴，不過得先在期限內繳納2萬6千零2元裁判費，否則將被駁回。

彭文正選前質疑蔡英文博士論文，於2019年10月間偕同旅美學者林環牆，在英國召開國際記者會，卻遭台灣學生直擊，爆料外媒並未出席，現場僅7人參與；後來彭文正提出林環牆的調查報告，主張蔡英文沒有1984年在英國倫敦政經學院（LSE）審查合格的博士論文，他自認基於種種資料質疑蔡英文學歷，卻遭提告妨害名譽，他反提民事訴訟確認論文不存在，證明清白。

北院審理時，認為彭文正聲明「確認論文不存在」，請法院確認「蔡英文是否取得博士學位」的事實，而非法律關係（例：請法院確認我是父親的兒子，這是「事實」，確認我與父親間的「親子關係」，這是法律關係），已不符民事訴訟要件，且也沒提出「論文存不存在」與「蔡英文博士學位」間，有無法律關係；無論確認「論文存不存在」或是「蔡英文有沒有博士學位」，都是「事實」問題，都不能作為確認訴訟的標的。

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