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「振興抵用券」擬設使用金額上限　經濟部目前確定的有3件事

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▲▼北市觀光景點忠烈祠,2月14日當天來了不少日本的觀光客,部分的人戴上口罩,台灣導遊也戴上口罩,計程車司機也自主戴上口罩,以防新冠肺炎。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳弘修／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）的「振興抵用券」到底會以何種形式出現、誰能用、怎麼用？經濟部15日表示，目前比較確定的有三件事，一、對象是受疫情衝擊產業，二、施行時間會在是疫情穩定後，三方法是你花錢我折扣。

同時，振興抵用券的主要目的要刺激消費，絕對不是馬政府時期發出等同現金使用的消費券，經濟部目前正在審慎討論「消費替代」，以之前發行夜市券的經驗，經濟部在要不要運用行動支付上也會考慮到世代與數位落差的問題。

行政院在13日正式公布紓困方案及預算，其中又以經濟部推出總金額達20億元。的「振興抵用券」最受關注，雖然細部規劃尚待出爐，但相關問題連日來也不斷被拿出來討論與比較，例如，前總統馬英九曾在任內發放等同現金使用的3600元消費券。

對此，經濟部內情人士表示，「振興抵用券」都還在討論與規劃的階段，但必須讓大家清楚的一件事是這個方案希望民眾可以多花錢刺激經濟，「振興抵用券」絕對不是馬政府時期的消費券。

對於「振興抵用券」可使用的產業對象，內情人士說，在交通部於院會提出觀光與交通產業後，文化部也跟進認為應該納入受到疫情影響的展演或藝文活動，行政院長蘇貞昌原則上都希望各相關部會負責的產業，如果受到影響的部分都能夠納入，至於最後有哪些產業可以使用則還要在經過各部會討論的階段。

▲▼蘿蔔糕攤位總吸引大批消費者排隊。（圖／記者游宗樺攝）

▲停車免錢、氣候濕冷以及遊逛街城吸引人，大江新春連假吸引民眾消費。（圖／大江提供）

在抵用與折扣的部分，內情人士解釋指出，這些都還要進一步地討論，因為經濟部正在審視「消費替代」，「振興抵用券」是希望民眾多花錢以刺激內需，比方說，民眾吃飯本來就必須買一個100元的便當，如果抵用20變成80元，到底有沒有讓民眾多消費，也是必須考慮到的重要課題。

另一方面，對於折扣這兩個字會不會被認為與時下一般打折劃上等號的問題，內情人士也表示，若真要以打折的概念來講可能也出現問題，例如，通通打九折，花一千元跟花一百萬元的差異。

經濟部內情人士透露，「振興抵用券」的使用金額目前會往設定上限的方向規劃，詳細的執行方式則還在討論階段，沒有定案。

至於是否會採取手機行動支付或QR CODE模式，內情人士則以只能使用到今年2月底的夜市券為例指出，在通盤檢視有些老人家不會使用、各地數位落差問題，以及店家意願與設備等問題後，夜市券當初在推動時就放棄了行動支付這塊，「振興抵用券」接下來也會考慮到相同的問題。

▲▼經濟部簡報。（圖／經濟部提供）

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