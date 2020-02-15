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國台辦3千字大反擊！馬曉光批「陳時中說謊」自揭兩岸11天協商內幕

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記者蔡紹堅／綜合報導

滯留武漢台灣民眾仍有數百名未能返台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日表示，已經備好121人的名單，但陸方一直以各種理由拖延拒絕合作。對此，國台辦發言人馬曉光15日公開兩岸2月3日至13日協商的全過程，並指陳時中所說的完全是謊言，「台灣方面不但繼續阻擋拖延台胞返鄉，甚至不惜採取造假、造謠的手段掩蓋真相。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

馬曉光表示，2月6日他曾介紹了東航運送計劃受阻的情況，指出台灣方面一再藉故拖延台胞返回，並不斷對大陸無端指責，把努力克服各種困難為台胞服務的一樁好事變成了無理的政治炒作，「這些天來，台灣方面不但繼續阻擋拖延台胞返鄉，而且他們的民粹和政治操弄變本加厲，甚至不惜採取造假、造謠的手段掩蓋真相。」

而對於陳時中「早已備好返台優先名單，也完成華航班機醫護防疫人員編組，是陸方一直以各種理由拖延拒絕合作，堅持東航輸運」的說法，馬曉光駁斥，「此人（指陳時中）完全罔顧事實，純屬信口雌黃。」

馬曉光並將2月3日至13日兩岸溝通的全部過程公開，逐日說明：

2月3日：東航完成首次運送。返鄉台胞感謝大陸各方積極提供協助。台灣方面曾對這次運送表示「感謝」。

2月4日：東航提出第二批運送計劃，即5日、6日晚間各由其執行2班，共運送890名台胞及其家屬。台灣方面當晚即予回絕，表示首批運送回鄉台胞出現一確診病例，後續應提升防檢疫強度，由於島內對返鄉台胞的防疫措施「收容能量有限」，東航的執飛安排「斷無可能」，並提出運送乘客應有「優先」類別。

2月5日：大陸方面要求台方盡快提供其所稱確診病例有關信息，以便湖北方面和東航及時進行防疫調查並採取相應防疫措施，並表示將繼續對全體返台乘客做好疫情排查和科學防護。鑑於湖北待返回台胞已集結完畢，東航期望當天至少執行1－2班運送，以解民急民困。但台方既沒有提出所謂「優先」乘客名單，也不回复確認東航運送安排，導致東航當天未能執飛，在武漢已作好登機準備的台胞被迫解散回家。

2月5日晚間台灣方面要求提供東航擬載運全部乘客名單。湖北方面漏夜加班，再次匯總湖北各地台胞請求協助返鄉的申請，整理出979名台胞及其家屬的名單和相關資料，並於6日上午9點前交給台方。

2月6日：東航根據湖北匯總乘客名單，提出6日和7日各執行2班、8日執行1班共運送979名乘客的計劃。台方再次藉故拖延，聲稱首次運送作業在島內「引起諸多疑慮」，提出要由台灣防疫人員在登機前執行檢疫；機上旅客以200人為上限，並將提供一份台方整理的「返台優先名單」。與此同時，民進黨當局一些人指責首次運送「造成台灣防疫漏洞」，不斷對大陸進行攻擊。

由於當天東航再次無法執飛，大陸方面指出，台方一再拖延阻礙，導致東航後續運送安排無法實施，在鄂台胞深感失望、寒心。如按東航計劃集中運送，所有急切返回的台胞皆已如願返鄉。台灣方面曾對首批運送表示感謝，近日卻一再對大陸無端攻擊指責，這種政治操作應立即停止，並儘快確認東航運送安排。

2月7日、8日：台灣方面繼續拖延，沒有任何答覆。

2月9日：台方不但沒有同意東航運送，反而橫生枝節，提出「擬由華航班機執行下一航次任務」，乘客以200人為限。當天並提交一份121人的「優先返回名單」。

▼滯留武漢民眾搭機抵達桃園機場，巴士已在旁等候。（圖／徐正文提供）

▲▼2月3日晚，滯留武漢台灣人抵達桃園機場後，立刻安排上停在飛機旁的巴士，前往指定隔離區。（圖／徐正文提供）

2月10日：大陸方面提出四點回應，第一， 湖北疫情防控任務繁重，武漢天河機場運輸保障繁忙，由東航從在鄂台胞集結地起飛運送，快速便捷，台方另提華航接運，無異於節外生枝。

第二， 如果按台灣方面所稱，由於島內防疫能量所限，一班次只能運200人，並以每批返回台胞須隔離14天算，目前近千名在鄂台胞全部完成返回至少要兩個月後。眾多急於返鄉上班、上學、就醫的台胞難以接受這樣的安排。

第三， 東航此前提出的運送計劃，是全面滿足在鄂台胞返鄉心願的切實可行方案。台方的121人「優先運送名單」，經湖北方面核定比對，該名單既不全面，也缺乏合理公平。979名等待回鄉台胞中，慢性病患者近80人，60歲以上老人和不滿18歲少年兒童近400人。而台方名單中，真正需要優先的不足20人，121人名單的代表性顯然有限。儘管如此，東航仍願近日內運送包括這121人「優先名單」在內的200－240名台胞盡快返回。同時，對於東航後續運送全部在鄂台胞的航班計劃和可行時間，台方應盡快明確提出意見。

第四，武漢方面對台方聲稱首批返回台胞中出現一確診病例高度存疑，並提出七個問題要求台方作出說明，希望台灣方面回答，並提供該病例相關資料。

2月11日：台方仍然拒絕同意東航執行運送。

2月12日：台方再度表示拒絕同意東航運送，並稱初步決定由華航在12日或13日執行載運任務。大陸方面明確表示，綜合考慮急需返鄉台胞情況和武漢機場實際狀況，由東航執飛運送最為便捷可行，由華航接運不切實際，希望台方勿再堅持。目前滯留在鄂台胞急需返鄉工作、學習、就醫者甚眾，盡快返鄉是他們的最大關切。台方應當就其島內「擴充防疫能量」安置返鄉台胞，說明確切時間進度安排，以免台胞苦等不知延至何時，台方久拖不知伊於胡底。

2月13日：台方仍不同意東航運送。大陸方面當天回應，湖北方面對運送台胞返鄉早已規劃周全，各項準備一周前即已就緒，運力保障不存在任何問題。同時再次要求台方就何時能完成在鄂台胞回台后防疫安置能力擴充，盡快說明時間進度安排，以利雙方有序推進後續運送作業。

馬曉光說，以上就是截至目前兩岸民航聯繫渠道溝通的全過程，事實清楚表明，台灣防疫機構負責人（指陳時中）所說的完全是謊言，雙方一直在溝通東航運送事宜，「明明是2月6日東航就提出了完整的運送台胞計劃，而台灣方面一再以各種藉口阻擋拖延，2月9日又改口提出由華航執飛，何來大陸變卦之有？也正是此人宣稱，首批返台的台胞出現一個新冠肺炎確診病例，引發了島內炒作，成為台方阻擋在鄂台胞回家的藉口。」

▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

馬曉光指出，武漢市台辦根據掌握的具體、確鑿事實，發現台方宣布的這個確診病例存在很多既不符合醫學規範、也明顯有悖常理的疑點，因此提出了七點質疑，「這位台灣防疫機構負責人完全有責任如實向公眾作出說明，但是從2月8日到現在，他除了支吾搪塞，對七點質疑一直諱莫如深。這名台胞被宣佈為確診病例，竟然沒有被告知，更沒有進醫院隔離治療，也沒有實行與其他同機旅客不同的措施，這樣的離奇怪事有誰能信？」

馬曉光提到，但就是這樣一個疑點重重的病例，卻被台灣方面大做文章，成為阻擋東航執飛運送的一個理由，「在大陸方面一再要求下，台方13日才提供了這個病例的一些情況。如果真是確診新冠肺炎病例，相關信息提供拖延長達10天，這會給其他同機乘客、給湖北方面防疫帶來多大危害？」

馬曉光還說，前幾天，也是這位台灣防疫機構負責人，竟然不顧基本的人道精神，宣布不許兩岸婚姻家庭子女回家，「這種冷血決定不但給在鄂台胞返鄉帶來更大困擾阻礙，而且對許多台胞家庭造成傷害。」

▼滯留武漢民眾之家屬赴陸委會陳情。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台商家屬陸委會陳情。（圖／記者徐斌慎攝）

馬曉光指出，台灣方面聲稱的「弱勢優先」其實是拖延東航執飛計劃的一個藉口，實際上，在首批回鄉的247名台胞中，已經考慮了老人、少年兒童和慢性病患者，有98人得到了優先運送，「我們也說過，盡快運送就是最大優先，符合每一位需要盡快返鄉的台胞的利益。」

馬曉光表示，現在大家看得很清楚，台灣方面一直拖到9日才提出121人的優先名單，早就耽誤了東航先前的執飛安排，所謂優先從何談起？更何況，東航計劃運送的979名台胞中，近85%是臨時來鄂人員，未滿18歲的少年兒童和60歲以上的老人有近400人，有近80人為慢性病患者，「台灣方面提出的121人名單，完全沒有顧及上述情況，不能真實反映在鄂台胞的實際急迫需求。至於台灣方面稱防疫『收容能量有限』，他們不應該忘記，民進黨當局1月30日就曾聲稱要接回在湖北的台胞，並信誓旦旦宣稱『會做好充分準備』，為什麼過了幾天反而以『收容能量不足』為藉口拒絕東航運送呢？」

馬曉光提到，「收容能量不足」是一個必須優先解決也不難解決的問題，10天過去了，竟然沒有結果，令人難以置信，是無心？是無力？還是其他？他們提出台灣方面應當加快防疫安置的擴充，同時不要完全中斷返鄉台胞的運送，既充分考慮了在鄂台胞急需返鄉的最大關切，同時也是基於理解和體諒島內民眾。

▼滯留武漢的血友病童錯過第一班返台包機，救命藥差點不夠用，幸好透過台商及時送達。（圖／讀者提供）

▲▼滯留武漢的血友病童錯過第一班返台包機，拿到救命藥2針劑。（圖／讀者提供）

馬曉光說，他們提出台灣方面應當拿出一個完成防疫安置的確切時間表，以利雙方有序安排在鄂台胞後續運送，也是合情合理的，「但台灣方面至今避而不談。原因究竟何在？他們應該講清楚說明白。」

馬曉光指出，在運送在鄂台胞返鄉這件事情上，事實清清楚楚，台灣方面先是以「防疫優先」、「弱勢優先」、防疫能量不足為藉口，後來又橫生枝節提出由華航接運，「他們總是在不斷尋找藉口、變化手法，百般拖延阻擋東航實施運送。誰在真正關心、幫助台灣同胞，誰在極力拖延、阻擋，不斷節外生枝，是非分明，一目了然。」

馬曉光提到，實際上，台灣方面的各種托詞和藉口，都是為了拖延運送，阻擋台胞返鄉。企圖以謊言推脫責任，掩飾自己的口是心非，是行不通的。事實就是一面鏡子，照出了內心和真實面目，「說到底，民進黨當局從來就沒有把台胞的利益放在眼裡，他們根本就沒打算讓在鄂台胞盡快返回，而是想盡辦法阻攔，能拖就拖，能擋則擋，能耗多久是多久。」

最後，馬曉光強調，大陸方面從關心台胞健康福祉和真誠幫助台胞出發，早已做好了運送在鄂台胞返鄉的一切安排，這些台胞也在急切期盼等待，「我們敦促民進黨當局，不要把一己私利凌駕於台胞的利益之上，應當盡快同意東航運送，讓在鄂台胞早日順利回家。」

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