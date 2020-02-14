杜特蒂拒撤對台禁令　陳其邁認「沒理由」：視菲內閣會議後再做因應

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）13日表示，為了保護國民健康安全，將維持既定旅行禁令，禁止台灣公民或14天內曾赴台的外籍人士入境，強調相關禁令「與一中政策無關」。行政院副院長陳其邁14日受訪時回應，台灣沒有社區感染案例，依照客觀科學證據，完全沒理由禁止國人到菲律賓，政府會視菲國今日內閣會議結果做出因應。

面對菲律賓拒絕解除對台禁令。陳其邁表示，新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）在台灣確診病例十八例，台灣守住社區防線，沒有社區感染案例。從科學證據，其實台灣旅客相對其他國家是健康的，我們防疫控制相當完備，「從客觀科學證據，完全沒有理由禁止國人讓我們到菲律賓。」

陳其邁提到，希望菲律賓今天下午內閣會議做正確決定，不要有政治、一中原則的考量，「假如他們沒辦法排除干擾，我們外交部會有因應。」

面對外界認為政府態度不夠強硬，陳其邁回應，武漢肺炎跟過去情況截然不同，希望菲律賓基於科學考量，不要有太多政治考量，「他們今天下午會開會，看下午開會結果，外交部跟政府一定會有所回應。」

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