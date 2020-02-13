懶人包／經濟部2階段助業者度難關　「疫情後」衝酷碰折扣優惠





▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌13日在行政院會聽取經濟部「COVID-19（武漢肺炎）疫情相關措施－內需型產業紓困措施」專案報告時表示，因應新型冠狀病毒疫情之防治及紓困，要落實「救急要快速、紓困要及時、振興一定要做到位」。經濟部首波針對內需型產業紓困，於疫情期間協助「度難關」解決燃眉之急，並研擬疫情後振興輔導「拚經濟」措施，秉持「寒冬要送暖，雨天要開傘」精神，共體時艱。

經濟部表示，暸解仰賴觀光逛街人潮之夜市、傳統市場、百貨商場及婚宴精品店服務產業之批發零售餐飲業，於疫情蔓延時受影響最大，將協助其舊有貸款利息補貼減免、申請貸款展延、寬延退票處理等協助，並針對因營收減少，需向銀行融資以支付租金及員工薪資，提供十足保證與補貼利息，以紓解業者財務壓力。

▲經濟部簡報。（圖／經濟部提供，下同）

經濟部提到，另針對新增貸款需求部分，除提供防疫千億保證並補貼貸款利息，協助企業取得營運所需資金，並協助改善各項環境設施、導入數位轉型，加入外送及電商平台等，強化企業營運體質及人才培訓。

經濟部說，針對疫情穩定後，推動各項振興輔導措施以復甦內需型產業買氣，尤其針對百貨賣場、零售、餐飲、商圈、夜市、傳統市場、會展等產業，參考民間酷碰折扣優惠（coupon）方式，規劃「你花錢我打折」的優惠措施，政府提供折扣，鼓勵民眾消費，提振內需；另外以舉辦大型展銷活動等作法，並加碼洽邀國際買主來臺觀展採購，刺激買氣增進消費，協助復甦轉型升級。

最後，經濟部指出，政府將持續協助受到疫情衝擊的內需型產業，採「紓困及時、振興到位」的精神，不只在第一時間幫助產業紓困、度過難關，還把眼光拉高，看得長遠，藉此機會一併帶動產業提升競爭力。

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