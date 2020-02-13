政院擬發振興抵用券刺激消費　國民黨、民眾黨團：大方向支持

▲國民黨團拜訪民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院今提出紓困振興方案，拍板將發放振興抵用券拚經濟。國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安13日上午拜會民眾黨團，兩黨對於振興抵用券的政策都表達「大方向支持」，民眾黨立委高虹安提醒應重視總量發行與回收機制；蔣萬安則提到政府應先讓民眾沒有外出恐懼，及避免發放時大排長龍等。

高虹安表示，目前行政院提出的振興抵用券，比較像過去的夜市券方式，「大體上方向正確」，因疫情關係，服務業業績已經掉了3成，而服務業屬於終端消費，救產業第一件事應先解決服務業的業績，才能帶起後續其他產業的供應鏈。

高虹安提醒，過去夜市券的問題就是回收率只有4成，行政院應該更加重視振興抵用券總量發行、回收機制及效果管控方案，事前就做好管控。

蔣萬安表示，很高興看到行政院與民進黨，願意採納國民黨提出的制定紓困特別條例，並以特別預算方式協助，幫助大家度過難關。

蔣萬安也建議，行政院應注意是否會排擠現有預算，另外，過去發放的消費券、夜市券基本上是全額抵用，或消費數額抵用，提出誘因刺激消費，但在武漢肺炎疫情持續當下，怎樣能讓民眾沒有外出恐懼，願意上街到商圈、夜市消費，這也要考量，至於發放方式如何避免大排長龍、以及避免在人群聚集區領取等細節，建議行政院規劃時可以考量，「總體而言，給予受衝擊中小企業，餐飲、零售、電子、觀光產業紓困，大方向我們都支持。」