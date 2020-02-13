快訊／政院紓困特別預算「初編600億」、推「你花錢我打折」刺激消費





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者楊詩益攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為因應新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）對產業帶來的衝擊，行政院會13日討論紓困措施，行政院長蘇貞昌最後裁示，編列特別條例與特別預算因應，初步匡列新台幣600億元，為期一年，將送立法院審議。另外，也將推出「你花錢我打折」等優惠活動刺激消費。

疫情衝擊觀光及消費市長，經濟部新聞稿指出，針對疫情穩定後，推動各項振興輔導措施以復甦內需型產業買氣，尤其針對百貨賣場、零售、餐飲、商圈、夜市、傳統市場、會展等產業，參考民間酷碰折扣優惠（coupon）方式，規劃「你花錢我打折」的優惠措施，政府提供折扣，鼓勵民眾消費，提振內需；另外，也規劃舉辦大型展銷活動等，加碼洽邀國際買主來台觀展採購，刺激買氣增進消費。

行政院發言人Kolas Yotaka 指出，蘇貞昌指示，這次的特別條例規模超過六百億元，將送立法院審議。目前規劃，從既有的預算以法律規定的「以緩濟急」原則，即刻推展紓困條例，將以歷年累積稅計賸餘來支應預算。

Kolas 12日指出，在疫情結束後，政府將在資金面提供業者新增貸款的能量、在市場面透過大型展銷活動來吸引消費者，並透過振興抵用券等相關措施刺激消費。這類抵用券是吸取去年度夜市卷的成功經驗，加以擴大調整。在使用範圍上，目前規劃為服務業（如夜市、商圈等）。使用方式，則如同之前夜市券，採取消費一定金額可以部分抵用。這與過去曾經發行的的消費券，直接當做現金的使用模式不同。差別重點是抵用卷，可以帶動消費，創造額外的效益。