快訊／逆子「剁豬肉」殘殺雙親！被逮態度冷血　檢殺人罪聲押了

記者黃哲民、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區日前發生人倫慘案，36歲廖姓男子37刀手刃雙親，父母傷勢集中於頭部，據了解，廖男下手凶殘，宛如「剁豬肉」一般下重手，而他被捕後態度冷血，沒有任何低落、後悔或是難過的情緒，令人髮指。警詢過後將廖嫌移送新北地檢署複訊，檢方複訊過後，依照殺害直系血親尊親屬罪向法院聲請羈押禁見。

▲蘆洲逆子廖聰賢手刃雙親，移送新北地檢署。（圖／民眾提供）

回顧整起案發經過，在三重仁愛路經營蔥油餅小貨車的廖姓夫婦，18日被發現陳屍於住家，現場滿地鮮血，而夫妻倆平日生活單純，除了外出賣蔥油餅外，廖男就是前往宮廟協助信徒問事。17日晚間9時許，監視器拍下廖男返回住家的畫面，事隔僅半小時，廖男兒子便離家。

警方認為廖男兒子涉有重嫌展開追緝，在19日晚間於新莊將人逮捕歸案，廖男兒子落網時，身上僅剩587元，據悉，廖嫌僅在被圍捕時露出緊張神情，在帶回分局偵訊途中及闡述殺父母細節時，語調及情緒均相當平靜，沒有任何低落、後悔及難過，冷血態度令人髮指。

新北地檢署檢察官訊後認為，被告廖姓男子涉犯刑法第271條第1項、第272條之殺害直系血親尊親屬罪嫌之重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。