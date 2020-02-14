她一時氣憤！臉書貼「OOO得新冠肺炎、全軍覆沒」　桃園檢起訴

▲桃園地檢署14日針對散播不實疫情2名女子分別起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情持續延燒，桃園地檢署針對張姓女子不滿被網友在臉書霸凌戲謔，竟留言諷刺某男子「得新冠肺炎，詛咒全軍覆沒」等不實疫情訊息；另有羅姓女子散布某診所替新冠肺炎患者看病卻未通報等不實訊息，檢方14日偵結依傳染病防治法將張女起訴，另羅女因自行刪文，犯後態度良好，檢方予以獲緩起訴處分。

桃園地檢署14日主動發布新聞稿指出，針對疫情衍生相關違法案件，指派2組查緝民生犯罪專組主任檢察官李允煉、邱文中，負責聯繫警調、衛政及消費者保護與公平交易等權責機關，其中最近由桃園、大溪警分局移送2起散播不實疫情訊息，指派檢察官黃冠中、吳佳美負責偵辦。

檢方調查，41歲張姓女子不滿她在臉書粉絲專頁「風中蟾蜍」遭網友霸凌與戲謔，上月24日在臉書留言「阿傑，多多出入公共場所，多多去劉她家走走，散布武漢肺炎，感恩，也去謝有錢人家坐坐，散布武漢肺炎，讚嘆傑傑，感恩傑傑，全軍覆沒」等不實防疫訊息，藉此影射綽號「阿傑」之林姓男子患有武漢肺炎，致生危害公安，檢方認為張女所為已觸犯傳染病防治法第63條散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪、刑法第151條恐嚇公眾罪、刑法第310條第2項之加重誹謗罪，對其提起公訴。

此外，39歲的羅姓女子於上月1月27日在臉書「大溪在地人」社團內，公開發表「請問有誰可以幫忙通報，聽說桃園大溪區某診所，有病人剛從武漢回來去看診，但診所好像沒有通報」等不實疫情謠言，足生損害公眾與損害診所聲譽，診所曾對羅女提出妨害名譽告訴，但事後與羅女達成和解撤告。

檢方認為羅女雖也涉犯傳染病防治法散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪，但考量其無不良前科，素行良好，張貼謠言3小時後自動刪除，認為羅女自行撤除貼文避免擴大損害，犯後態度良好，偵結予以緩起訴處分，並向公益團體提供80小時勞務。

桃檢呼籲，民眾應配合中央流行疫情指揮中心之各項防疫措施，對於來源不明或未經證實疫情資訊，切勿隨意散播或轉傳，若發現任何散播不實訊息，或對已徵用防疫物資囤積居奇、哄抬物價等情事，請向桃檢或轄區警調舉發，桃檢將全力追查不法，共同守護國人健康。

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