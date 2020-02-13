懶人包／農委會祭7招因應新冠肺炎　68億紓困農漁民週轉金

▲農委會祭7招因應新冠肺炎。（圖／農委會提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

為因應新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情，農委會盤點農業部門目前與未來可能受到的影響，並啟動完整的對策，推動紓困及輔導措施有7大項。

包括學校午餐食材供應農民媒合通路、加強分散及拓展海外市場、中國大陸船員暫無法來台之因應措施、與電商合作拉動農產品網購銷售、休閒農業產業優化及多元行銷、農漁業紓困貸款，以及生產結構調整。

一、協助學校午餐食材供應農民媒合通路

針對高中以下學校延至2月25日開學，已掌握供應學校午餐農民資料，估計有120公噸之有機短期葉菜類因採收期較短，銷售不易，會以契作專供學校午餐之農民且具有機或產銷履歷驗證為對象，輔導有小包裝供貨能力者，協調共同運銷農民團體送往台北（一、二市）、新北（三重、板橋）、台中、高雄、屏東等7處具產銷履歷及有機優先拍賣或交易專區之果菜市場銷售約20公噸；媒合國軍、零售專賣或量販通路之供應單位採購約100公噸，及視實際葉菜供應情形提供食物銀行等公益機構。

二、加強分散及拓展海外市場

武漢肺炎疫情持續，中國大陸市場通路受阻，農糧產業方面，評估鳳梨與釋迦可能受影響，因應措施首要加碼海外行銷補助，提高外銷誘因，其次加強海外通路拓銷，4月底前於新加坡、馬來西亞及汶萊等新南向國家新興通路辦理90場次鳳梨釋迦促銷活動，以及6月底前與日本及新加坡大型超市通路合作，舉辦大型促銷活動。

漁業方面，中國市場消費緊縮，石斑魚及午仔魚交易量可能降低，輔導拓展中國大陸及香港以外國際市場通路，補助運費馬來西亞、新加坡及日本等亞洲國家40元／公斤、美國、澳洲等其他國家50元／公斤。

三、中國大陸船員暫無法來臺之因應措施

漁船經營因大陸船員暫時無法來臺，造成人力短缺，已與勞動部協調縮短僱用外籍船員14至20天申請時間，及媒合非漁汛期漁船之外籍船員互相轉僱。

四、與電商合作拉動農產品網購銷售

考量消費者實體通路採買意願降低，與電商合作行銷農產品，規劃以具溯源之國產農漁畜產品（如有機、產銷履歷及CAS標章等），媒合供貨農民團體與電商平台合作，並提供消費者買500元送50元之優惠及業者行銷獎勵金；另加強促銷鳳梨釋迦、鳳梨、石斑魚及午仔魚等重點品項。

五、休閒農業產業優化及多元行銷

因應短期休閒農業遊客減少，輔導業者提升場域品質，如營造場域特色及升級、優化網路資訊及建置電子票券系統、培訓員工專業技能及服務接待，以及跨業多元行銷主題遊程、運用電子票券推動獎勵農遊、參與國內外旅展拓展客源。

六、農漁業紓困貸款

受武漢肺炎疫情影響之農(漁)民業者、農民團體、農企業均可申貸，新貸戶可享優惠貸款利率0.79%-1.68%，8項優惠利率貸款，總額度68億元協助農漁業者紓困所需資金，並可申請延期還款及2-3年本金寬緩。另針對部分受影響較大之漁業經營者(原僱有大陸船員之漁船、娛樂漁船、運搬船、蓄養石斑魚）特別提供漁業經營貸款前半年利息全額補貼，也針對休閒農場貸款，特別提供第一年利息全額補貼；舊貸戶還款困難者，亦可申請延期還款。

七、生產結構調整

規劃漁牧產業生產調節與結構調整，畜禽產業方面，因應畜禽產品消費可能衰退，滾動檢討109年度生產目標，並針對毛豬、肉羊、土雞、肉鴨、蛋鴨等5個品項，請產業團體自主配合減產，穩定產銷平衡，以及加速過剩畜禽去化，啟動種畜禽提前淘汰。漁業方面，輔導產石斑魚、午仔魚及大宗養殖魚種進行計畫生產，下修總年均生產量1-2成，補助整池消毒及停、疏養，以分期及延緩放養，避免集中上市。

農委會最後強調，籲請農業部門相關業者配合各項紓困及輔導措施，加強產業轉型升級，蓄積未來再次奮起的能量，必能化危機為轉機，將產業衝擊降至最低，並藉此解決過度集中單一市場風險、加速農產品電子商務發展及促進產業結構升級。