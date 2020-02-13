懶人包／五張圖看懂行政院500億交通運輸、觀光紓困振興方案

▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

因應新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情的影響，交通部13日在行政院會上也提出相關報告，交通部路政司司長陳文瑞說明，將分成3階段，總計投入500億，包括立即紓困、疫情減緩後的復甦與振興及配合行政院進行檢討的前瞻計畫。交通部強調，由於許多航運、航空業人員為第一線防疫人員，在防疫用品部分也應規劃相關用品補貼。交通部次長黃玉霖也說，整體會是以紓困救急為主，在武漢疫情過後才會推出復甦，而復甦的部分會針對國旅。

交通部13日於行政院會上，針對「武漢肺炎疫情之紓困、復甦與振興方案」進行報告。交通部表示，因應觀光產業及交通運輸業已受疫情嚴重影響，相關紓困貸款、租稅協助等措施將透過行政院通案性處理；而復甦及振興部分所需的經費，則由交通部先以「基金自籌」及相關單位預算移緩濟急等方式支應，不足數可請求國庫協助。

交通部也說明，關於第一階段紓困的部分，按照各團數，有武漢團、湖北團、或是中國大陸陸客團提早離境等，整體而言，20人以下補助5萬、20人團以上則是補助8萬。而第二階段停止出入團部分相關細節會逐步公告。

交通部指出，「紓困」部分包括「觀光」及「交通運輸業」方案，共籌編約142.3億元；其中，觀光紓困有「旅行業接待大陸旅行團提前離境等補助」、「旅行業停止出入團之補助」、「入境旅行社紓困」等等6項約44億元。而「交通運輸業」則是「協助遊覽車客運業、小客車租賃業、計程車客運業融資貸款及利息補貼」、「請經濟部協調中油公司給予計程車客運業營業車輛油料補貼」、「補貼航空業及機場業者降落費」等8項，約計98.3億元。

交通部說明，整體紓困對象包括「陸運、海運、空運及觀光產業之相關行業」，提供「營運損失救濟、營運支持及減輕營運負擔」3方面進行協助。

觀光產業復甦與振興方面，交通部提到，籌編約54.5億元，包含辦理「國內旅遊復甦計畫」、「補助地方政府提案觀光亮點活動」、「提升旅宿溫泉品牌與行銷」、「國際郵輪復甦計畫」等共11項計畫。交通部表示，會從「國內旅遊復甦」、「國際旅遊復甦」及「旅遊景點優化」等面向推動，期望能幫助受疫情影響嚴重的觀光產業提升競爭力。

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