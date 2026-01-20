為了格陵蘭！美歐互槓後果恐難堪　學者示警「美國信譽終結」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國與歐洲因為格陵蘭引發爭端，一場跨大西洋的新貿易戰恐在醞釀中。CNN指出，「川普有關稅，歐洲有貿易火箭砲。這場格陵蘭僵局可能迅速惡化，場面變得很難看。」專家學者也表示，川普威脅對盟友加徵關稅的做法，不僅導致物價上漲，還會損害雙邊經濟，甚至破壞美國信譽。

為了格陵蘭！美歐貿易戰醞釀中



川普以國安考量為由，堅持要求獲得格陵蘭，17日對8個歐洲國家發出威脅，稱若美國無法順利收購這座全球最大島嶼，將對丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、英國與挪威加徵關稅。

歐盟各國政府正在研擬反制方案，選項包括針對價值930億歐元（約新台幣3.1兆）的美國進口商品實施報復性關稅，或者動用至今不曾使用過的「反脅迫工具」（ACI）。

ACI可能採取的行動包括，限制美國企業商品進口、市場准入、公開招標、投資活動、銀行業務，甚至數位服務等領域的貿易等。由於報復範圍遠遠超過關稅反制，因此被稱為「核武級選項」或「貿易火箭砲」。

華府智庫「稅務基金會」（Tax Foundation）聯邦稅務政策副總裁約克（Erica York）直言，貿易火箭砲是為中國這種國家、而非美國這樣的盟友設計的。

▼洛杉磯港一艘掛著美國旗幟的貨輪 。（圖／路透）

美國信譽終結 雙邊經濟都受創

荷蘭國際集團（ING）全球總經濟分析師布熱斯基（Carsten Brzeski）警告歐美爭端引發的貿易不確定性，並預估新關稅將讓歐洲今年GDP減少0.25%，「歐洲在經濟和安全層面仍高度依賴美國。」

布魯金斯學會（Brookings Institution）學者漢彌爾頓（Dan Hamilton）指出，「川普的最新威脅可能破壞美國去年夏天與英國及歐盟達成的貿易安排，並且進一步加劇與美國最親近盟友的緊張關係。」

芝加哥大學教授杜拉夫（Steven Durlauf）直言，「這些行動真的代表了美國承諾的信譽終結，將對全球經濟產生負面影響」。

根據美國普查局（US Census Bureau）數據，2024年美國與德國的商品貿易額達2360億美元，與英國貿易總額1477億美元、與荷蘭是1222.7億美元，與法國則達1030億美元。此外，美國與瑞典、挪威及芬蘭之間也分別有高達數百億美元的貿易往來。

▼歐洲在經濟與安全層面仍高度依賴美國。圖為歐盟旗。（圖／路透）



關稅政策有漏洞 不確定性仍是威脅



事實上，川普的最新關稅威脅存在一大漏洞，因為他只針對特定幾個成員國，而非歐盟全體，因此被針對的8國，仍可透過歐盟自由貿易區內部安排規避關稅。

儘管如此，川普關稅政策的不確定性，仍可能讓貿易夥伴決定長期避開美國市場。杜拉夫說，「不確定性是經濟成長的敵人」，川普這些前所未有的決策「讓情況變得有些難以逆轉」，即使之後新政府上台執政，盟友們也已經失去信心。

值得注意的是，美國最大貿易夥伴正在積極強化與其他國家的貿易關係。加拿大上周已與中國達成戰略夥伴關係，歐盟也完成與南方共同市場（Mercosur）的貿易協議。

紐約大學史登商學院教授弗迪（Joseph Foudy）指出，「在試圖獲取格陵蘭的行動中，我們可能很矛盾地，把最重要盟友推開。這項政策的代價就是實際上助長了（我們）所擔憂的敵人的氣焰。」

此外，這項政策也可能削弱美國出口競爭力，企業更可能因為關稅不確定性，延遲投資決定。