口罩購買實名制第2輪開始　社區健保藥局藥師身心俱疲

▲口罩購買實名制進入第2輪，地方社區健保藥局藥師，人人身心俱疲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

從2月6日開始實施的健保卡到健保藥局買口罩實名制，目前進入第2週，讓社區健保藥局感到頭痛地是很多民眾，只記得1週可買1次，而沒注意到1週是指間隔7天，不少民眾以為過了星期日就是隔週了，結果因為排隊花了很久的時間又不能購買，將怒氣遷怒於藥師身上，讓藥師備感委屈。

此外，也因為需審核剔除不能購買口罩的資格，而讓整個代售防疫口罩的時間延長，影響藥師調劑健保處方箋的時間或是銷售其他商品的機會，社區健保藥局藥師又苦又累。

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台南市藥師公會理事長吳振名表示，有些藥局只有藥師1人顧店，又要忙代售口罩以免民眾久候發脾氣、又要處理一些急需調劑的處方箋，如果遇到還有其他客人要購買其他的商品時真的是分身乏術，只好先犧牲可賺錢的銷售商品機會，再來調劑處方箋藥給病患，要調劑前還得先向排隊等候買口罩的民眾說聲對不起，但台南市的社區健保藥局藥師，依然會盡心盡力來把民眾買口罩的服務做好。

隨著需居家隔離的人數越來越多，擔心被傳染的恐懼心理也越來越大，中華民國藥師公會全國聯合會常務監事林隆昌也表示，衛福部國健署已在宣導慢性病患可憑醫院或診所開立之慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低感染風險。因此也發起了「我挺防疫，藥局領慢箋、不擠大醫院」活動，來提醒民眾做好自身的健康防護，也將醫院留給急需看診或需診查的民眾。

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