不怕疫情肆虐！　「小三美日」可以買到彰化50多種優鮮產品

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美當起媒人婆囉，牽起彰化優鮮農產品與「小三美日」的好姻緣，選在情人節的今天上架，更期盼建立彰化優鮮品牌，未來希望26鄉鎮市農會及更多青農、優秀的小農朋友，如果所生產的產品有符合三章1Q、用彰化優鮮品牌，一起加入販售，歡迎消費民眾利用小三美日平台下單選購彰化優鮮產品。

▲彰化縣政府攜手小三美日上架彰化優鮮產品。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府攜手小三美日上架彰化50多種優鮮產品。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

王惠美說，2月14日是情人節，特別給大家不一樣的浪漫，小三美日是大家耳熟能詳的網路電商，平台上有很多的女性美容保養以及家用商品，目前彰化有19個單位，50幾種商品在小三美日的彰化優鮮平台上，時值武漢肺炎防疫時期，民眾只要在家裏點一點就可以買到彰化優鮮的好產品。

小三美日總經理許書林說，｢小三美日｣的產品銷售主要是以女性為主的客群，每天有約20萬人次的購買點擊，因緣際會在一次與王縣長進行企業交流的機會下，王縣長提到能不能也把彰化最好的農產品｢彰化優鮮｣透過小三美日的網購平台推廣出去終於在2月14日情人節的這天正式於｢小三美日｣網購平台上架。

彰化縣青農聯誼會長陳建凱說，雖然農民會種，但是要行銷賣出去是最困難的，彰化的小農在政府的輔導及農會總幹事的支持之下，把農產品做得越來越精緻，今天由王縣長牽線與小三美日攜手協助青農，將好的農產品上架網路平台，讓全台看到彰化小農的優質產品。

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