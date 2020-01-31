台人滯留武漢何時撤回　總統府：海基會持續與對岸溝通中





▲南韓撤僑班機飛抵金浦機場。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，全球提高警戒因應。目前包含美國、日本、南韓等地都接連撤僑回國，至於台商的撤僑進度，總統府表示，政府目前持續透過海基會與對岸溝通中。

中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）疫情蔓延全球，讓各國紛紛派出包機前往武漢撤僑。美國包機29日凌晨從武漢載著240人離開，預計在阿拉斯加州（Alaska）安克拉治（Anchorage）接受檢查，最後抵達加州的安大略國際機場（Ontario International Airport）。

日本方面也持續撤僑，第三班撤僑包機31日上午已自武漢出發抵達日本東京羽田機場。南韓方面，南韓國內累積11起確診病例，首架撤僑班機也自武漢載回368人，不過卻激起國內反對聲浪，原計派出4架專機撤僑，與中國協商後目前僅1架獲准。就在南韓僑民欲飛離武漢時，南韓民眾正憤怒地對官員丟雞蛋。

針對台灣的撤僑狀況，總統府方面表示，政府持續與對岸溝通中，對於在中國大陸的台灣旅客都有討論做相關的協助，「政府持續與對岸溝通，給予在武漢的台人協助」。

總統蔡英文在昨(30日)發表防疫談話時也表示，「我們非常關心滯留武漢的國人，希望他們能夠得到妥善的照顧。我們也透過海基會及台商組織持續保持聯絡」，並提供生活及醫藥協助。政府仍會透過各種管道與對方溝通，將希望回台的國人接回，尤其是老人、小孩、慢性病患者，以及去武漢短期出差旅遊的人。

蔡英文強調，政府會做好充分準備，如果能夠順利將人接回來，絕對會以防疫優先，做好相關安置與隔離的工作。