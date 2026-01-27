　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

過年出國記得2/13前領護照！　外交部「教1招」免排隊快速換護照

▲▼外交部領事事務局長鄭正勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部領事事務局長鄭正勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

一名要換護照的網友分享，因為網路預約已經滿到4月，他只好現場申辦「要等快200人」，引發網路熱議。外交部領事事務局長鄭正勇今（27日）提醒，農曆春節連續假期將至，國人倘有出國旅遊計畫，請務必提早檢視護照是否有6個月以上效期及確認前往國家的簽證資訊，並請勿於護照內頁加蓋紀念章戳，以免遭拒絕登機影響行程。此外，為便利民眾申換護照，外交部領事事務局特別提醒民眾依照自身情況，多多利用不同遞件管道。

外交部今（27日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部公眾外交協調會執行長蕭光偉主持，並由外交部領事事務局長鄭正勇進行業務簡報。

鄭正勇表示，農曆春節連續假期（2月14日至2月22日）將至，國人如果在假期中有出國旅遊計畫，行前務必提早確認所持護照在出發前仍有6個月以上效期；另外，由於護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，如果護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，就構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響入出國權益。

鄭正勇提醒，已提出申請（換）護照者也請記得務必在春節連假前最後上班日（2月13日）領照，以免影響後續出國行程。農曆春節連續假期期間，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將暫停對外服務，如有急難救助案件，請洽外交部緊急聯絡中心（電話0800-085-095）尋求協助。外交部祝您假期愉快、平安順利。

此外，鄭正勇指出，為便利民眾申換護照，外交部領事事務局特別提醒民眾依照自身情況，多多利用不同遞件管道。首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近的戶政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」（一站式服務）方式送件。

鄭正勇說明，非首次申辦護照者除親自辦理外，也可依規定委託符合條件的親屬、同事及同學代為送件，並採臨櫃辦理或旅行社代為送件，或事先上網使用「個人申辦護照網路填表預約系統」填妥表格並上傳數位照片，預約遞件日期及時段。

鄭正勇指出，只要是在台有戶籍的成年人、現持護照已過期或效期不足6個月、護照基本資料頁的個人記載事項也不需變更的話，就可以使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁（https://epass.boca.gov.tw） 線上申換護照，完成線上繳費，等待10個工作天後，申請者本人即可攜帶收據、國民身分證，以及尚未超過效期的舊護照，親至指定的外交部領事事務局，或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照，歡迎符合條件的民眾多加利用。

不過，鄭正勇也提醒，這項措施目前不適用於速件申辦；另週末或假日後第一個上班日通常人潮較多，鄰近中午用餐時段也因輪班服務而需時等候，建議可至領務局官網查詢「申辦護照現場等待人數」（東部辦事處因受理件數較少，未在官網顯示資訊），作為現場等候時間之參考。

 
川普翻臉加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢
快訊／台積電、台股雙寫「史上最高收盤」
八仙塵爆救命醫師莊秀樹離世　曾連夜赴台中只為取皮救病人
霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉
吳權浩今告別式　孫德榮、Toro現身送別老戰友
川普突加韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上
郁方落淚聲援　嗆廢死團體：你們真該被廢掉！

